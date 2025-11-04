​Снижение социальных взносов для СНР до 3% обсуждают маслихаты большинства регионов Казахстана

Маслихаты крупных городов и большинства областей Казахстана обсуждают возможность снижения социальных взносов до 3% для тех, кто работает на специальном налоговом режиме. Национальная палата предпринимателей «Атамекен», инициировавшая эти обсуждения, выступает за снижение ставки до 2%, рассказал «Власти» заместитель председателя правления НПП Тимур Жаркенов.

Жаркенов пояснил, что местные органы представительной власти наделены правом понижать, либо повышать ставку соцвзносов на 2%, которая сейчас составляет 4%. В нынешних условиях они могут установить ставку либо на уровне 2%, либо на уровне 6%. Причем маслихаты могут устанавливать разные ставки на уровне районов городов или областей, а также отраслей экономики.

«Сейчас министерство национальной экономики по нашей просьбе обратилось во все маслихаты и акиматы [по поводу обсуждения ставок], сказав, что это нужно делать уже сейчас. И во всех акиматах и маслихатах эта работа уже проводится. Базово мы обсуждаем снижение ставки до 3%», — рассказал Жаркенов.

Он заметил, что обсуждения буксуют на уровне маслихатов, потому что не все из них понимают, как реализовать полный процесс изменения ставки.

«[НПП «Атамекен»] выступает за снижение ставки до 2%. Но не все акиматы готовы понижать ставку так, как того просит бизнес. Решения везде будут приниматься исходя из экономической ситуации в конкретном районе», — подчеркнул он.

Кроме того, Жаркенов рассказал о предложении НПП «Атамекен» оставить налоговые вычеты для бизнеса, работающего в рамках специального налогового режима, который продает свои товары и услуги компаниям на общеустановленном режиме (в правительстве называют этот сегмент экономических взаимоотношений B2B).

В новом Налоговом кодексе, как напоминает заместитель предправления НПП «Атамекен», налоговые вычеты отменены полностью, поскольку ранее бизнес использовал этот инструмент в целях налоговой оптимизации. Недостача налогов, с которой государство сталкивалось из-за этого, стала для него болезненной.

«Полная отмена кажется нам слишком радикальной. На мой взгляд, это дестабилизирует экономику. Вместо этого мы предложили раздельную ставку: в 4%, если ты работаешь с предприятиями не на общеустановленном режиме и в 8%, если работаешь с предприятиями на общеустановленном режиме».

По мнению НПП «Атамекен», 8% ставка лишает бизнес смысла дробиться, потому как дробление предполагает высокие риски и большие расходы на содержание дополнительного штата. Доходы от налоговой оптимизации не смогу перекрыть такой высокий уровень ставки. А ее размер в 8% мог бы дать бюджету от 700 млрд до 1 трлн тенге дополнительных средств.

«Осенью 2024 года, нам удалось договориться с правительством о раздельной ставке, это даже в проекте нового Налогового кодекса сидело. Правда тогда речь шла о 12%, а не 8%. Но в итоге эту раздельную ставку убрали совсем. Мы не ожидали такого хода развития», — поделился Жаркенов.

Сейчас изменить Налоговый кодекс в этой части, по его мнению, будет сложно. Но бизнес осознал все риски и сейчас в НПП «Атамекен» приходит множество обращений от компаний из конкретных отраслей.

«Сейчас мы говорим правительству, что нужно вернуться за стол переговоров. Мы не можем игнорировать шквал обращений, который к нам идет», — заключил заместитель предправления.