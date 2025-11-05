В Алматы из-за снега произошло 17 ДТП

В Алматы с 18:00 вторника до 06:00 среды
зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть
человек, сообщает Kazinform со ссылкой на департамент полиции города.
По данным полиции, основными причинами ДТП стали несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и невнимательность.
«Первый снег традиционно становится испытанием как для водителей, так и для пешеходов. В таких условиях дорожное покрытие становится скользким, увеличивается тормозной путь. Однако многие автолюбители продолжают двигаться с прежней скоростью, не учитывая погодные и дорожные условия», - отметил заместитель начальника управления общественной безопасности ДП Тимур Ногайбаев.
В полиции призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, снижать скорость, избегать резких маневров. А тех, кто еще не сменил летние шины на зимние, - сделать это и проверить исправность систем.
По данным акимата на 7 утра, в городе выпало около 1 см снега, в предгорных районах – до 10 см.
На улицах работают 918 единиц спецтехники и 2 550 дорожных рабочих. Противогололедными материалами обрабатываются магистрали, мосты, развязки, спуски, подъемы, тротуары и остановки. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
