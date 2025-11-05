Они предлагали это как подработку за $200
В Западном Казахстане мошенники получали доступ к банковским счетам граждан за вознаграждение – АФМ
фото Жанары Каримовой

В Западном Казахстане проводится расследование по факту незаконного получения доступа к управлению банковским счетом с целью незаконных платежей и перевода денег.

Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, организаторы этой схемы предлагали молодым гражданам под видом временной подработки открыть счета в банках на свое имя, а после установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.

«За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества», - отметили в АФМ.

Общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.

Одному из дропперов была заблокирована банковская карта, после чего он отказался от дальнейшего участия в этой схеме. Однако, как сообщили в АФМ, «участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету».

В настоящее время организатор этой схемы признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.⚠️

