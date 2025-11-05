Меры поддержки недропользователей для добычи тяжелой и сланцевой нефти закрепил мажилис

Для стимулирования недропользователей разрабатывать трудноизвлекаемые углеводороды, такие как тяжелая и сланцевая нефть, депутаты мажилиса предлагают предоставлять меры государственной поддержки. Такую норму они предусмотрели в законе «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана», который в среду приняли во втором чтении. Кроме того, парламентарии посчитали важным продлить срок деятельности государственной комиссии по запасам недр до 2030 года.

«Одно из нововведений законопроекта – стимулирование разработки трудноизвлекаемых углеводородов, таких как тяжелая и сланцевая нефть, добыча которых требует дорогостоящих технологий и особых экономических условий. Депутаты предложили расширить критерии усовершенствованного типового контракта для подобных проектов, поскольку без надлежащих мер поддержки их реализация будет экономически невыгодной», - сказал депутат мажилиса Едил Жанбыршин.

Он подчеркнул, что правительство поддержало эту инициативу. В результате новая поправка позволит в среднесрочной перспективе начать разработку месторождений Сарыбулак в Восточно-Казахстанской области и Карагансай в Кызылординской области. Их совокупные извлекаемые запасы нефти по категориям A, B, C1 + C2 составляют 18,7 млн тонн.

Кроме того, для стимулирования доразведки в пределах уже освоенных территорий депутаты предложили разрешить углубление действующих добычных участков при сохранении общей площади контрактных территорий. Как пояснил Жанбыршин, сегодня право недропользования для разведки глубоких горизонтов в пределах существующего участка может быть получено только через аукцион.

«У этой нормы есть определенные сложности: если новый недропользователь выигрывает аукцион, ему затруднительно использовать инфраструктуру действующего оператора месторождения. Поэтому новая норма, предоставляющая действующим нефтегазовым недропользователям право углублять используемые участки до 5 тыс. метров, будет стимулировать поиск новых залежей, обеспечит прирост запасов, повысит инвестиционную привлекательность и позволит государству получать новую геологическую информацию», - объяснил он.

Также в законе предусмотрена норма, касающаяся применения методов увеличения нефтеотдачи и предусматривающая возможность предоставления стимулирующих мер поддержки недропользователям, внедряющим чистые и передовые технологии.

По оценкам экспертов, использование современных методов повышения нефтеотдачи на месторождениях «КазМунайГаза» позволит дополнительно извлечь от 14 млн до 25 млн тонн нефти до 2050 года, что, по словам Жанбыршина, «продлит срок эксплуатации старых месторождений и позволит сохранить рабочие места».

Вместе с тем депутаты посчитали необходимым сохранить деятельность государственной комиссии по запасам недр.

«Согласно действующему Кодексу о недрах и недропользовании, с 1 января 2026 года государственный учет запасов углеводородов должен вестись на основании заключения компетентного лица, работающего по заказу недропользователей без проведения госэкспертизы недр геологическим комитетом и его госкомиссией по запасам недр. Мы считаем, что такая норма может привести к потере государством полного и достоверного учета всех полезных ископаемых, принадлежащих народу Казахстана, и нарушению принципа рационального и комплексного использования недр», - заявил депутат.

В этой связи парламентарии посчитали необходимым сохранить государственный контроль и экспертизу запасов углеводородов до 2030 года.