В правительстве и Нацбанке обсуждают вопрос вклада денег из Нацфонда в криптовалюту

В правительстве Казахстана обсуждают вопрос создания государственного крипторезерва, в который будут поступать конфискованные криптоактивы, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов. Кроме того, по его словам, рассматривается возможность использовать часть средств Национального фонда для вложения в криптоактивы.

«Сейчас в правительстве обсуждается вопрос создания государственного крипторезерва. В первую очередь туда будут поступать конфискованные криптоактивы, которые будут храниться как стратегический резерв правительства», - сказал Шолпанкулов в ходе обсуждения в первом чтении проекта закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и сопутствующих поправок.

Дополнительно рассматривается предложение министерства искусственного интеллекта и цифрового развития по потенциально новым криптоактивам, которые могут быть получены в будущем.

«Рассматривается предложение по майнингу госкомпаниями, которые совместно с частным рынком могут предоставлять услуги по энергоресурсам. Частная майнинговая компания, в свою очередь, будет расплачиваться криптоактивами, которые будут пополнять этот государственный крипторезерв», - объяснил он.

Также в Нацбанке понимают, что рынок криптоативов развивается. Поэтому, сообщил Шолпанкулов, рассматривается возможность использования части средств Национального фонда и золотовалютных резервов «для вложений капитала в эти криптоактивы».