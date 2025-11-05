В правительстве и Нацбанке обсуждают вопрос вклада денег из Нацфонда в криптовалюту

Также обсуждается вопрос создания государственного крипторезерва
Тамара Вааль, Астана, Власть
В правительстве Казахстана обсуждают вопрос создания государственного крипторезерва, в который будут поступать конфискованные криптоактивы, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов. Кроме того, по его словам, рассматривается возможность использовать часть средств Национального фонда для вложения в криптоактивы.
