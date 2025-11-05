Регулирование криптовалюты в Казахстане закрепил мажилис в первом чтении

В Казахстане будут регулировать криптовалюту и создадут организации по их обмену. При этом криптообменники и участники рынка цифровых активов будут включены в перечень субъектов финансового мониторинга. Эти нормы предусмотрены в законопроекте «О банка и банковской деятельности», а также сопутствующих поправках, которые в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении рассмотрел мажилис.

«Ключевой новеллой законопроекта является разрешение оборота на территории Казахстана и введение регулирования цифровых финансовых активов как нового класса активов. Так, предусмотрено введение трех видов цифровых финансовых активов», - сказала депутатам председатель агентства по регулирования и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

В их число входят стейблкоины – цифровые финансовые активы, базовым активом которых выступают деньги. Требования к порядку, условиям выпуска, обращения и их погашения будет определять Нацбанк. Также это цифровые финансовые активы, базовым активом которых выступают финансовые инструменты, финансовый актив, имущественные права, товары или иное имущество. И финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровой платформе.

«Агентство наделяется полномочиями по установлению требований к порядку, условиям выпуска, обращения и погашения цифровых финансовых активов, кроме стейблкоинов. Выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ. Это новые субъекты финансового рынка, деятельность которых будет лицензироваться Нацбанком», - пояснила она.

Кроме того, предусмотрено регулирование необеспеченных цифровых активов – криптовалюты. Для этого планируется создать организации по их обмену, деятельность которых будет лицензироваться и регулироваться Нацбанком.

«Для защиты инвесторов Нацбанк будет устанавливать перечень разрешенных к обращению криптовалют, а также лимиты и ограничения по операциям криптообменников. В целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма криптообменники и инфраструктурные участники рынка цифровых активов включаются в перечень субъектов финансового мониторинга», - подчеркнула Абылкасымова.

Также законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты.

Вместе с тем для снижения концентрации и развития конкуренции предусматривается либерализация требований к лицензированию банковской деятельности. Лицензии будут разделены на базовую и универсальную. Для банков с базовой банковской лицензией устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала. При этом конкретные пороговые значения будут определяться подзаконными актами. По словам Абылкасымовой, на первом этапе планируется ограничение размера активов до 500 млрд тенге и минимального размера капитала не менее 10 млрд тенге. Кроме того, для банков с базовой лицензией будет упрощен надзор.

Еще один блок законопроекта направлен на развитие исламского финансирования – такие операции смогут проводить универсальные банки в рамках имеющейся лицензии.

Кроме того, вводится новый механизм урегулирования неплатежеспособных банков.

«Механизм урегулирования состоит из трех антикризисных режимов: усиленного надзора, восстановления финансовой устойчивости и урегулирования неплатежеспособного банка. Переход между режимами будет осуществляться по заранее установленным триггерам, что обеспечит своевременное реагирование и предсказуемость действий регулятора», - перечислила Абылкасымова.

При этом для предотвращения ухудшения финансового состояния банков вводятся новые инструменты – планы восстановления и планы урегулирования. Эти документы будут определять конкретные меры по выводу банка из кризисной ситуации и предотвращению неплатежеспособности.

«Разработка и ежегодное обновление планов станет обязанностью как банков, так и регулятора», - подчеркнула Абылкасымова.

В случае же признания банка неплатежеспособным устанавливается четкая процедура урегулирования и оценки его жизнеспособности. То есть для несистемных банков предусмотрены инструменты продажи новому инвестору, передачи активов и обязательств, в том числе в стабилизационный банк, а также конвертации обязательств в капитал. Кроме этого, для банков, которые имеют системную значимость, дополнительно предусматривается новый механизм поглощения убытков за счет их обязательств.

«При урегулировании системно значимого банка в первую очередь списывается акционерный капитал, то есть акционер банка полностью утрачивает владение банком. Затем списываются все обязательства других кредиторов в рамках механизма поглощения убытков», - добавила Абылкасымова.

В то же время, если этих мер недостаточно для восстановления финансовой устойчивости, то может быть рассмотрен вопрос вхождения в капитал со стороны государства. Решение об этом будет приниматься советом по финансовой стабильности с учетом влияния банка на финансовую стабильность, а также необходимости сохранности вкладов населения и бизнеса. При этом госучастие будет временным, возмездным и ограниченным по объему. Оно будет сопровождаться сменой акционеров и руководства банка, запретом на выплату дивидендов и бонусов, ограничением рискованных операций и реализацией плана финансового оздоровления. После восстановления устойчивости банк подлежит продаже новому инвестору, а вложенные государственные средства возвращаются в бюджет. В случае возникновения убытков у государства их компенсация обеспечивается за счет банковской отрасли.