Границы приоритетных туристских территорий будут определять акиматы

Акиматы в Казахстане получат возможность самостоятельно определять границы приоритетных туристских территорий. Кроме того, будет создан «зеленый коридор» при прохождении границы для туристских маршрутов. А также в стране появится реестр гидов и экскурсоводов и институт экспертов-аудиторов для оценки гостиниц и присвоения им «звезд», сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Павел Казанцев.

Депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли». Он предусматривает контроль за государственными субсидиями и преференциями для участников рынка.

«Поддержка строительства, реконструкции объектов размещения, визит-центров, санаторно-курортных организаций и придорожного сервиса должна сопровождаться четким механизмом отслеживания использования бюджетных средств. Мы должны понимать, кто, на каких условиях и с какими результатами получает субсидии. И при этом пресечь появившиеся мошеннические схемы», - сказал Казанцев.

Для этого документом предусмотрено введение обязательного мониторинга неотчуждения и целевого использования бюджетных средств, а также вводятся соответствующие компетенции уполномоченных органов за мониторинг эффективности таких мер и их влияние на занятость, доходность регионов и качество туристского продукта. Также уточнены дефиниции отдельных объектов туристской инфраструктуры, определена новая дефиниция визит-центров, получивших распространение за последние годы, что «необходимо для обеспечения адресности мер государственной поддержки».

Вместе с тем местные исполнительные органы получают возможность самостоятельно определять границы приоритетных туристских территорий.

«Эта мера является хорошим стимулом для инвесторов, поскольку обеспечит прозрачность и оперативность принятия решений на местном уровне, без бюрократических препятствий и путаницы», - считает депутат.

Еще один блок поправок направлен на введение единого реестра гидов и экскурсоводов, что должно упорядочить их работу. Как подчеркнул Казанцев, сегодня они работают как субъекты предпринимательства, но при этом требования к качеству такой работы и ее безопасности не предъявляются.

«Не ведется учет тех, кто оказывает такие услуги. А эта деятельность связана в том числе с безопасностью туристов. Негативных примеров, к сожалению, накопилось достаточно много. И по безопасности туристов, и по контенту экскурсионной информации, и по квалификации гидов и экскурсоводов», - подчеркнул он, отметив, что введение единого реестра направлено «не на ограничение, а на повышение качества и прозрачности рынка».

Также проектом закона вводится институт экспертов-аудиторов для оценки гостиниц и присвоения категории «звезд».

«Такой подход ориентирован на международные стандарты сертификации гостиничного сервиса», - сказал Казанцев, констатируя, что сегодня владельцы отелей самостоятельно присваивают себе количество звезд.

И последним блоком поправок предусмотрено создание «зеленого коридора» для туристских маршрутов при прохождении границы. Эта мера, по словам депутата, направлена на развитие въездного туризма, так как сейчас из-за очередей на пропускных пунктах «мы больше теряем зарубежных туристов, чем приобретаем».