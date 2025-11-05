В аэропорту Алматы задерживаются рейсы в связи с непогодой

5 ноября в Алматы в связи со сложными метеоусловиями задерживаются рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта города.

Согласно данным онлайн-табло, на данный момент задержаны два рейса на вылет в Астану и Шымкент авиакомпании SCAT, а на прилет задерживаются более 20 рейсов: два рейса из Усть-Каменогорска (SCAT и Air Astana), рейсы из Шымкента (SCAT), Атырау (SCAT), Кызылодры и Семея (FlyArystan), Актобе (Air Astana), Уральск (FlyArystan), Петропавловск (SCAT). Из международных рейсов задержаны на прилет в Алматы: из Ташкента (Air Astana), три рейса из Дели, в том числе рейс Air Astana, три рейса из Фукуока, рейс из Шарм-эль-Шейха (SCAT), из Дубая, Мальдив, Медины и Тбилиси (Air Astana).

Аэропорт Алматы рекомендует пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта.

«Все службы аэропорта работают в усиленном режиме – принимаются меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом», - отметили в пресс-службе.