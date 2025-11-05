Токаев утвердил основные принципы, ценности и направления внутренней политики Казахстана

«В условиях всесторонней модернизации Казахстана назрела необходимость принятия отдельного концептуального документа, систематизирующего основные принципы, ценности и направления внутренней политики», - отмечается в документе.

Указано, что перед государством стоит двухуровневая задача в сфере внутренней политики: нужно обеспечить эффективную адаптацию Казахстана к новым внутренним и внешним реалиям и определить основные принципы созидательного взаимодействия государственных институтов и общества.

Президент считает, что этот документ «будет способствовать формированию общего видения государством и обществом перспектив развития страны».

В частности, для внутренней политики сформулированы следующие принципы: «Закон и порядок», «Слышащее государство», «Разные мнения – единая нация», «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан». В документе отмечается, что «эти принципы государственного строительства имеют универсальный характер и направлены на дальнейшую консолидацию нации в условиях широкого общественного диалога».

Так, принцип «Закон и порядок» реализуется через эффективную работу судов и правоохранительных структур, совершенствование правоприменительной практики путем внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта, повышения уровня общественного доверия к правоохранительной системе.

Принцип «Слышащее государство» заключается в своевременном и справедливом реагировании на запросы граждан, постоянном и системном диалоге государства и общества.

Принцип «Разные мнения – единая нация» означает, что все ключевые решения принимаются в рамках инклюзивного подхода с учетом общественного мнения и в интересах страны, а принцип «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство» предполагает гармоничное взаимодействие этих институтов власти.

Принцип «Адал азамат» предусматривает формирование и укоренение в обществе прогрессивной модели поведения граждан: это «собирательный образ законопослушного, образованного, патриотичного, ответственного гражданина, который добросовестным трудом добивается заслуженного успеха и признания в обществе».

А принцип «Таза Қазақстан» задает общую для всех граждан созидательную логику мышления: соблюдение чистоты и порядка, сохранение историко-культурного наследия, бережное отношение к окружающей среде.

«Таким образом, данные принципы внутренней политики определяют единые ориентиры государственного строительства <…> и составляют единую формулу казахстанского образа жизни и образа будущего страны – Справедливого Казахстана», - подчеркивается в документе.

Общенациональными ценностями определены независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

«Эта система ценностей является универсальной для всех граждан Казахстана вне зависимости от политических и идеологических взглядов, экономического и культурного факторов, социального статуса», - отмечается в документе.

При этом уточняется, что единство народа базируется в том числе на «следовании здоровым традициям», а для формирования трудолюбия необходимо «противодействовать иждивенческим настроениям.

Общенациональными символами утверждены: национальный девиз – «Алға, Қазақстан!», национальные цвета – небесно-бирюзовый и золотистый, национальный символ-книга – «Слова назидания» Абая, национальный символ единства – шанырак; музыкальный инструмент как национальный символ – домбра; национальный символ-растение – тюльпан, национальный знак отечественного производства – «Қазақстанда жасалған», «Made in Kazakhstan», а национальный хэштег – #Qazaqstan, #Kazakhstan.

«Национальные символы призваны стать базовыми элементами общенациональной айдентики: государственных органов, административно-территориальных единиц, учреждений образования, культуры и спорта, институтов гражданского общества. Национальные символы могут использоваться на практике при проведении торжественных, общественно-политических, гуманитарных, культурно-массовых мероприятий», - указано в документе.

А приоритетными направлениями внутренней политики являются общественный диалог, политика в сфере межэтнических отношений и в сфере религии, культурно-гуманитарная, семейная, молодежная и информационная политика.

Отмечается, что для открытого и постоянного общественного диалога требуется совершенствование механизмов взаимодействия государства со всеми институтами гражданского общества, создание необходимых условий для развития этих институтов, высокая степень вовлечения граждан в процесс принятия решений, а также обеспечение прозрачности и информационной открытости работы государственных органов и постоянный мониторинг общественного мнения.

Для обеспечения эффективности государственной политики в сфере межэтнических отношений требуется в том числе укрепление межэтнического согласия и толерантности в обществе и категорическое неприятие любых форм дискриминации по этническому, расовому и другим признакам, а также нужен мониторинг и анализ состояния сферы межэтнических отношений.

В то же время в рамках культурно-гуманитарной политики необходимо развитие государственного языка и его консолидирующего потенциала, создание условий для развития языков всех этносов Казахстана, недопущение политизации языковой сферы, вопросов истории и ономастики, а также необходимо сохранение историко-культурного и документального наследия страны.

В семейной политике важно укрепление института семьи и поддержка семейных ценностей, профилактика и противодействие семейно-бытовому насилию, обеспечение безопасности женщин и детей; в молодежной политике – в том числе создание условий для интеллектуального и личностного роста молодежи, ее общественной и экономической активности.

Для обеспечения эффективности информационной политики требуется повышение конкурентоспособности отечественных СМИ, совершенствование процедур взаимодействия госорганов со средствами массовой информации, противодействие противоправным действиям в информационном пространстве, распространению деструктивной идеологии, пропаганды, фейков и ложной информации.

«Основные принципы, ценности и направления внутренней политики носят общенациональный характер и должны в обязательном порядке учитываться в работе всех государственных органов. Представленные подходы дают ориентиры при принятии ключевых государственных решений общественно-политического, экономического и социального характера», - говорится в заключительной части документа.