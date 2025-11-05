Запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане приведет к новой волне репрессий, считают активисты ЛГБТИК+

В Алматы на пресс-конференции активисты и правозащитники осудили поправки в законодательство , предусматривающие запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане. По их словам, подобные инициативы усиливают атмосферу страха и ненависти, угрожают правам человека и создают риск международной изоляции Казахстана. Активисты подчеркнули, что речь идет не о «пропаганде», а о базовом праве на видимость, безопасность и достоинство.

Активист, член НПО Education Community и эксперт по международным отношениям Ардж Турсынкан заявил, что сегодня перед страной стоит выбор, который определит не только ее внутренний курс, но и место в мире. По его словам, законопроект о так называемой ЛГБТ-пропаганде - это не просто юридическая формулировка, а лакмус готовности Казахстана оставаться частью международного сообщества, разделяющего ценности достоинства и свободы.

Он подчеркнул, что в рамках риторики о «традиционных ценностях» под угрозой может оказаться любая уязвимая группа - этнические меньшинства, люди с инвалидностью, женщины и даже дети.

«Уже сейчас формируется каталог врагов, к которому мы с вами рискуем принадлежать», - сказал он.

«Чем сильнее мы давим на свободу слова и права одной группы, тем слабее становится общество в целом. Принятие закона о запрете “пропаганды” - это шаг к конституционному откату и новому циклу репрессий, который неизбежно распространится на других активистов и меньшинства», - заявил Турсынкан.

Он отметил, что квир-люди не навязывают чужие ценности, а призывают вернуться к тому, что в казахском языке называется адамгершілік – человечность.

«Наше исследование, проведенное при участии более чем 600 человек, 15 экспертов и 21 представителя ЛГБТИК-молодежи, показало, что 83% опрошенных не чувствуют себя юридически защищенными. Каждый второй сталкивается с дискриминацией - на работе, в учебе или даже дома», - отметил он.

Турсынкан также напомнил, что спецдокладчики ООН в своем совместном заявлении подчеркнули: петиции и законы, основанные на предрассудках, незаконно лишают людей их прав.

«Принятие закона о пропаганде ЛГБТ только обострит существующую ситуацию и поставит нас на грань выживания. Международные наблюдатели предупреждают, что такие законы не защищают детей, как утверждают их инициаторы, а, напротив, усиливают стигму, насилие и психологические травмы среди ЛГБТ-людей», - отметил активист.

Турсынкан назвал происходящее примером политического конструктивизма, при котором создается образ «чужака», которому якобы не место в обществе.

«Те, кто поддерживает таких людей, внезапно становятся врагами народа. Мы уже видим, как эта логика работает: любая поддержка ЛГБТ представляется внешним влиянием, а само сообщество - угрозой», - пояснил активист.

Открытый представитель ЛГБТ-сообщества Абдель Мухтаров заявил, что цель пресс-конференции – не спорить о терминах, а говорить о людях, гражданах Казахстана, которые просто хотят жить без страха.

Активист подчеркнул, что так называемой ЛГБТ-пропаганды не существует.

«Никто не может убедить человека быть тем, кем он является по природе. Невозможно пропагандировать то, что нельзя перенять. Речь идет не о пропаганде, а о повышении видимости и нормализации огромной группы людей, которые всегда были частью общества, просто жили в тени и страхе», - отметил Мухтаров.

Он добавил, что многочисленные исследования в разных странах доказали: сексуальная ориентация является врожденным фактором и не зависит от социальных воздействий медиа, кино, музыки или интернета.

«То, что действительно передается, - это ненависть и агрессия. Гомофобия - вот то, что можно “усвоить”, и она ведет к разрушению общества», - подчеркнул он.

По его словам, ЛГБТ-люди не требуют особых прав, а лишь просят не отбирать уже гарантированные Конституцией свободы - право на жизнь, достоинство и безопасность.

Он также обратил внимание на ситуацию с подростками, сталкивающимися с травлей и стигмой: «В Казахстане высокий уровень подростковых суицидов, и среди ЛГБТ-подростков этот показатель, вероятно, еще выше, просто об этом не говорят. Если поправки будут приняты, это усилит стигму и приведет к новым трагедиям».

В завершение Мухтаров отметил, что принятие антигуманного закона приведет к международной изоляции страны.

«Если этот гомофобный закон будет принят, Казахстан очень быстро окажется в списке стран с дискриминационной политикой. А те, кто этим летом радовался приезду мировых звезд, могут забыть о таких концертах, ведь ни один артист мирового уровня не приедет выступать туда, где грубо нарушаются права человека», - заявил он.

Темирлан Баймаш, со-основатель инициативы queer.kz, заявил, что в последние годы во многих странах принимаются законы, направленные против так называемой пропаганды ЛГБТ, и Казахстан, по его словам, идет по тому же пути.

«Эти законы звучат нейтрально, якобы ради защиты детей и сохранения традиций, но на деле все иначе. Если бы государство действительно хотело защитить детей, оно занялось бы проблемой подростковых суицидов. Казахстан соперничает по их числу с крупнейшими странами, но власти почему-то обсуждают не это, а выдуманную “пропаганду”», - отметил Баймаш.

Активист добавил, что проблемы коррупции и насилия по-прежнему остаются актуальными, однако внимание намеренно смещается на ЛГБТ-тему.

«Это закон о страхе - страхе перед тем, что мир меняется, что мы становимся видимыми и больше не хотим прятаться. На практике такие законы никого не защищают - они лишь усиливают атмосферу ненависти», - подчеркнул он.

Со-основательница феминистской инициативы «Феминита» Жанар Секербаева заявила, что нападки на ЛГБТ-сообщество и активисток продолжаются уже много лет.

«Я открытая лесбиянка, докторка социальных наук, кандидатка в маслихат 2023 года. С 2014 года я ощущаю постоянные нападки на ЛГБТ-сообщество и на мою семью», - сказала Секербаева.

По ее словам, нападения на «Феминиту» происходили в 2021 году в Шымкенте и Караганде, однако ни один из нападавших не был привлечен к ответственности.

«В 2023 году на меня совершил наезд Ерсаин Шарип, но и он не был наказан. В 2024 и 2025 годах наши мероприятия срывала антигендерная группа под руководством Багили Балтабаевой. Эти женщины выламывали двери, снимали нас на видео, вызывали полицию - и все это происходило без последствий. Полиция не привлекла никого к ответственности», - отметила активистка.

«Мы снова ощущаем давление - теперь со стороны депутатов Жанбыршина, Назарова, Заитова, Смирновой, Магеррамова, Айтмагамбетова, Ашимжанова и других, которые повторяют риторику российской политики. Мы живем в независимой и суверенной республике. Или уже все-таки в колонии Российской Федерации?» - заявила она.

Ардж Турсынкан добавил, что предлагаемые поправки могут привести к произвольным наказаниям: «Из-за этих поправок могут наказывать за все: за шутки, рисунки, за объятия».

По словам Секербаевой, активистки разработали шаблон обращения через eGov в парламент с призывом остановить предлагаемые поправки. Она также раскритиковала работу депутатской группы, разрабатывающей законопроект.

«Когда на заседании рабочей группы мы попросили показать сравнительные таблицы, нам их не предоставили. Мы были поражены тем, насколько непрофессионально проводится работа», - сказала Секербаева.

Напомним, 29 октября прошло заседание рабочей группы, где 15 депутатов мажилиса предложили поправки в законодательство, предусматривающие запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане. «Власть» публиковала выдержки выступлений на заседании.