Дифференцированную ипотечную ставку планируют ввести в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассматривает вопрос введения дифференцированных ставок по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от размера первоначального взноса. При этом, как заявила в среду журналистам в кулуарах мажилиса глава ведомства Мадина Абылкасымова, рыночная ипотека должна быть доступна только для граждан со средним или высоким уровнем дохода, все остальные должны получать ипотечные займы в «Отбасы банке».

«Позиция агентства: ставка не должна быть выше 20%. Даже 20% - это очень высокая ставка, она создает огромную долговую нагрузку и переплату по кредиту», - сказала Абылкасымова.

Она считает, что ипотечные ставки должны быть «гораздо ниже», но из-за борьбы с инфляцией базовая ставка «очень высокая», по этой причине решение снизить ипотеку до 20% «было отложено».

«Теперь что мы рассматриваем: если есть первоначальный большой взнос, если он будет на уровне 70%, то ставка может быть ниже. Если первоначальный взнос будет меньше 30%, то ставка должна быть выше, чтобы не было стимула получать такой кредит», - заявила председатель агентства.

Кроме того, по ее словам, ставка будет дополнена системой определения рисковых заемщиков.

«В основном такие кредиты по рыночным ставкам берут заемщики, у которых доходы среднего уровня, высокого уровня. Но вместе с тем это создает непомерную долговую нагрузку. Поэтому в зависимости от первоначального взноса должен определяться размер первоначальной ставки», - считает Абылкасымова.

Таким образом, добавила она, ипотечная ставка будет дифференцированной, но «даже на уровне 20% такая рыночная ипотека в целом не должна оказываться». По этой причине предлагается дополнительно ограничить категории заемщиков, которые смогут брать ипотеку по рыночным ставкам. Председатель агентства убеждена, что люди с низкими доходами или ниже среднего должны получать ипотечные займы в «Отбасы банке».