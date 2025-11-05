Фонд имени Батырхана Шукенова выиграл апелляцию по делу о книге «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана»

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение по делу о книге «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана», отказав композитору Еркешу Шакееву в иске о нарушении его авторских прав. Решение суда опубликовано в судебном кабинете. Свой иск композитор мотивировал тем, что в книге упоминаются названия его песен, но он не указан как их автор. Суд проходил в закрытом режиме по ходатайству Шакеева.

Весной этого года композитор Еркеш Шакеев подал иск против общественного фонда «Фонд имени Батырхана Шукенова» и ТОО «Меломан Home Video» о нарушении личных неимущественных прав. В своем иске он просил признать книгу «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана», изданную фондом, контрафактной, а также взыскать в счет компенсации морального вреда сумму в размере 27 000 000 тенге, а за нарушение исключительных авторских прав 111 920 000 тенге.

13 августа Бостандыкский районный суд города Алматы отказал композитору в иске.

Суд первой инстанции исходил из того, что для признания объекта контрафактным требуется установить факт создания, распространения либо иного использования произведения без согласия автора, а также нарушения исключительных прав.

При этом суд первой инстанции установил, что в книге отсутствует прямое воспроизведение музыкальных или текстовых произведений Еркеша Шакеева.

«Факт использования произведений виде воспроизведения или переработки не подтвержден. Не указание имени автора при использовании названий произведений не нарушает его прав», – указано в постановлении суда.

Апелляционная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции: «(...) само упоминание названий песен без автора или имени автора, без воспроизведения текста, нот или фонограммы, не делает книгу контрафактной. Не указание имени автора при указании его песен, цитировании без воспроизведения не является нарушением авторского права».

Суд также согласился с Фондом Батырхана Шукенова в том, в книге используется метод подачи информации, при котором нет необходимости упоминания всех авторов и правообладателей песен, поскольку акцент сделан непосредственно на артистах, а не на авторах песен.

5 ноября Еркеш Шакеев опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook. В нем он заявил, что его имя в книге не упоминалось рядом с названиями песен, написанных для таких коллективов и музыкантов, как «А-Студио», Батырхан Шукенов, «Дуэт Л», Дуэт «Мюзикола», Рахат Турлыханов, Парвиз Назаров: «Только для этих шести имен я написал больше ста текстов и мелодий».

«Как говорили издатели, мы написали о вас 17 раз – но эти 17 раз по углам где-то, и еще мне приписали там песни, названия, которые я не писал», – сказал Шакеев.

Композитор заявил, что будет дальше бороться в кассационном суде и на международном уровне.

«О том, что творилось во время процесса, мы выпустим отдельную книгу», – пообещал он.

В мае этого года издание «Курсив» сообщило, что книга «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана», была изъята из продажи из-за судебного разбирательства. Подробнее о книге можно прочитать в этом материале.