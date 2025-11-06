США сокращают количество рейсов в 40 крупных аэропортах из-за шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи распорядится сократить на 10% количество рейсов в 40 крупных аэропортах из-за проблемы с безопасностью управления воздушным движением, сообщает Reuters.
Даффи заявил, что сокращения могут быть отменены, если демократы согласятся возобновить работу правительства.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что сокращение пропускной способности аэропортов начнется с 4%, затем увеличится до 5% в субботу и 6% в воскресенье, а на следующей неделе достигнет 10%. Но при этом FAA планирует не допустить сокращения пропускной способности международных рейсов. FAA также предупредило, что после пятницы может ввести дополнительные ограничения на полеты, если возникнут новые проблемы с воздушным движением.
Хотя правительство не назвало 40 затронутых аэропортов, ожидается, что сокращения затронут 30 самых загруженных, включая аэропорты Нью-Йорка, Вашингтона (округ Колумбия), Чикаго, Атланты, Лос-Анджелеса и Далласа. По данным аналитической компании Cirium, это приведет к сокращению до 1800 рейсов и более 268 тыс. пассажирских мест.
Этот шаг направлен на снижение нагрузки на авиадиспетчеров. В Федеральном управлении гражданской авиации США не хватает примерно 3,5 тыс. авиадиспетчеров до целевого уровня штата, и многие из них работали сверхурочно и по шестидневке еще до закрытия.
Во вторник Даффи предупредил, что если приостановка работы федерального правительства продлится еще одну неделю, это может привести к «массовому хаосу» и вынудит закрыть часть воздушного пространства США.
Федеральное правительство практически прекратило работу, поскольку республиканцы и демократы не могут договориться по законопроекту о финансировании. Демократы настаивают, что не одобрят план, не предусматривающий продления субсидий на медицинское страхование, в то время как республиканцы отвергают его.
Из-за шатдауна, начавшегося 1 октября, многие малообеспеченные американцы остались без продовольственной помощи, прекратили работу многие государственные службы и около 750 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск. А 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. агентов управления транспортной безопасности вынуждены работать без оплаты. От 20% до 40% диспетчеров в 30 крупнейших аэропортах агентства не выходят на работу.
С начала шатдауна десятки тысяч рейсов были задержаны. Авиакомпании сообщают, что по меньшей мере 3,2 млн пассажиров уже пострадали от дефицита ресурсов авиадиспетчерской службы.
