США сокращают количество рейсов в 40 крупных аэропортах из-за шатдауна

Даффи заявил, что сокращения могут быть отменены, если демократы согласятся возобновить работу правительства.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что сокращение пропускной способности аэропортов начнется с 4%, затем увеличится до 5% в субботу и 6% в воскресенье, а на следующей неделе достигнет 10%. Но при этом FAA планирует не допустить сокращения пропускной способности международных рейсов. FAA также предупредило, что после пятницы может ввести дополнительные ограничения на полеты, если возникнут новые проблемы с воздушным движением.

Хотя правительство не назвало 40 затронутых аэропортов, ожидается, что сокращения затронут 30 самых загруженных, включая аэропорты Нью-Йорка, Вашингтона (округ Колумбия), Чикаго, Атланты, Лос-Анджелеса и Далласа. По данным аналитической компании Cirium, это приведет к сокращению до 1800 рейсов и более 268 тыс. пассажирских мест.

Этот шаг направлен на снижение нагрузки на авиадиспетчеров. В Федеральном управлении гражданской авиации США не хватает примерно 3,5 тыс. авиадиспетчеров до целевого уровня штата, и многие из них работали сверхурочно и по шестидневке еще до закрытия.

Во вторник Даффи предупредил, что если приостановка работы федерального правительства продлится еще одну неделю, это может привести к «массовому хаосу» и вынудит закрыть часть воздушного пространства США.

Федеральное правительство практически прекратило работу, поскольку республиканцы и демократы не могут договориться по законопроекту о финансировании. Демократы настаивают, что не одобрят план, не предусматривающий продления субсидий на медицинское страхование, в то время как республиканцы отвергают его.

Из-за шатдауна, начавшегося 1 октября, многие малообеспеченные американцы остались без продовольственной помощи, прекратили работу многие государственные службы и около 750 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск. А 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. агентов управления транспортной безопасности вынуждены работать без оплаты. От 20% до 40% диспетчеров в 30 крупнейших аэропортах агентства не выходят на работу.

С начала шатдауна десятки тысяч рейсов были задержаны. Авиакомпании сообщают, что по меньшей мере 3,2 млн пассажиров уже пострадали от дефицита ресурсов авиадиспетчерской службы.