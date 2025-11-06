В Казахстане органы юстиции смогут проводить проверки по обращениям авторов

Органы юстиции Казахстана получат полномочия проводить проверки по обращениям авторов и правообладателей. Эта поправка предусмотрена в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности», который в четверг рассмотрели и одобрили в двух чтениях на пленарном заседании.

«Особое внимание уделено вопросам государственного контроля за использованием объектов авторского права и смежных прав. Теперь органы юстиции получат полномочия проводить проверки по обращениям авторов и правообладателей. Это позволит оперативно реагировать на нарушения, обеспечивать реальную защиту интересов создателей контента, музыкантов, писателей, изобретателей и других участников творческой деятельности», - сказала сенатор Жанна Асанова.

Кроме того, в сфере таможенного регулирования предусмотрено включение географических указаний в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Такая мера, по словам Асановой, усилит борьбу с контрафактной продукцией и будет способствовать признанию уникальных региональных брендов Казахстана на внешних рынках.

Также в законе уточняются исключительные права организаций эфирного и кабельного вещания на использование своих передач, включая их ретрансляцию. По словам депутата, это необходимо для укрепления защиты прав вещателей и предотвращения несанкционированного использования контента.

Кроме этого, вводится новый механизм ускоренного проведения экспертизы заявок на товарные знаки – теперь предварительная экспертиза будет проводиться в течение десяти рабочих дней, а полная – в течение трех месяцев. Увеличивается и срок подачи возражений против регистрации обозначения в качестве товарного знака – с одного до двух месяцев.

«Одной из важных новелл закона являются положения об единой цифровой платформе. Ее внедрение, управление, информационное наполнение, сопровождение и системно-техническое обслуживание будет осуществлять экспертная организация – РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу – министерству юстиции», - добавила Асанова.

В этой связи на организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе, возлагаются обязанности использовать единую цифровую платформу, вносить в нее сведения о собранном, распределенном, выплаченном вознаграждении, размещать информацию о правах, переданных ей в управление. По мнению сенатора, внедрение платформы обеспечит прозрачность деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, от заключения ими договоров до выплаты вознаграждения авторам на этой платформе с предоставлением доступа как авторам, так и пользователям, что повысит доверие к коллективному управлению правами.