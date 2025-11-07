Казахстан присоединится к соглашениям о нормализации отношений мусульманских стран с Израилем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Вашингтон провел переговоры в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки и определены перспективные направления сотрудничества Казахстана и США.

В частности, сообщается, что подписаны соглашения на сумму более $17 млрд. Однако в каких сферах – не уточняется.

Также президенты обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

Токаев отметил исторический характер президентства Трампа, под руководством которого, по его мнению, США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы. Как подчеркнул президент Казахстана, Трамп вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира. Он также заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив Трампа, в том числе «Маршрута Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

В свою очередь Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

После этой беседы состоялся совместный телефонный разговор Токаева, Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ходе которого обсуждалось намерение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама.

Токаев подчеркнул, что, присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН.

Как подчеркнула пресс-служба Акорды, это решение Казахстана не затрагивает обязательства страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности.

Трамп высоко оценил это решение Токаева, отметив, что оно будет побуждать другие страны поддержать эту инициативу: «Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама».

Соглашения Авраама – это серия договоров о нормализации отношений Израиля и ряда арабских стран. Документы были подписаны в 2020-2021 годах. Ключевую роль в заключении соглашений сыграл первый кабинет президента Трампа. В рамках соглашений Израилем были подписаны мирные договоры с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.

Соглашения Авраама способствовали укреплению сотрудничества между Израилем и рядом арабских стран в оборонной, кибернетической и экономической сферах, особенно в сфере торговли и инвестиций, а также изменили политическую и экономическую динамику на Ближнем Востоке, принеся значительные выгоды как Израилю, так и соответствующим арабским странам.

Пришедшая на смену Трампу администрация Джо Байдена не стала продолжать политику поощрения арабских стран к нормализации их отношений с Израилем, и не заключила ни одного нового арабо-израильского мирного соглашения.