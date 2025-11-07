Gunvor отказалась покупать зарубежные активы «Лукойла»

О своем решении представители Gunvor объявили примерно через час после того, как Минфин США заявил о связях Gunvor с Россией и отказался выдавать компании лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не будет прекращена война в Украине.

Представители компании Gunvor назвали заявление Минфина США «дезинформирующим и ложным», отметив, что компания уже более десяти лет дистанцируется от России, прекращает торговлю в соответствии с санкциями, распродает российские активы и публично осуждает войну в Украине.

«Мы рады возможности добиться исправления этого явного недопонимания. В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов "Лукойла"», - добавили в компании.

22 октября США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а также против десятков их дочерних компаний. Санкции блокируют активы этих компаний в США и не позволяют американцам вести с ними бизнес.

Ранее, 15 октября, компания «Лукойл» попала в санкционный список Великобритании, при этом международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием «Лукойла» и «Роснефти» были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года.

27 октября «Лукойл» объявил, что продает свои зарубежные активы в связи с введенными санкциями. А 30 октября было объявлено о согласовании продажи своих активов за рубежом компании Gunvor. Тогда же российская сторона дала обязательство не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Подозрение в попытке обойти санкции в отношении «Лукойла» и ее «дочек» вызвано тем, что Gunvor была основана в 2000 году россиянином Геннадием Тимченко и шведским предпринимателем Турбьерном Тернквистом. В 2014 году Тимченко продал свою долю в компании соучредителю. После этого Gunvor продала активы в России.