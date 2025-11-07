Beeline запустит в Казахстане спутниковую связь Starlink

Глобальный цифровой оператор VEON Ltd. в партнерстве с Beeline запустит в Казахстане Starlink Direct to Cell, чтобы обеспечить доступную спутниковую связь по всей территории страны, включая отдаленные регионы, не охваченные наземными сетями.

«В рамках коммерческого соглашения, подписанного в сентябре, Beeline Казахстан планирует запустить услугу обмена сообщениями в 2026 году, а затем – подключение к мобильному интернету на следующем этапе», - сообщили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

Во время официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США состоялась трехсторонняя встреча, на которой Beeline Казахстан и министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подписали меморандум о взаимопонимании, выразив поддержку планам по внедрению спутниковой связи Direct to Cell.

«Интеграция орбитальной сети с сотовой сетью расширит покрытие и обеспечит соединение там, где проведение классической инфраструктуры экономически нецелесообразно. Возможность отправить сообщение с телефона в зоне, где нет сотовой связи, но есть прямое соединение со спутником, без модемов и дополнительных устройств, решает вопрос безопасности наших граждан и без преувеличения может спасти жизни», - отметил министр Жаслан Мадиев.

Президент холдинга Beeline Казахстан Евгений Настрадин подчеркнул, что «интеграция спутниковой технологии Starlink Direct to Cell с наземной инфраструктурой – это эффективное решение проблемы покрытия в самых удаленных уголках страны».

Starlink Direct to Cell – это крупнейшая в мире спутниковая группировка, насчитывающая более 650 спутников на низкой околоземной орбите, обеспечивающая передачу данных, голосовую связь, видео и обмен сообщениями в зонах, где отсутствует мобильное покрытие. Спутники Direct to Cell работают с обычными LTE-смартфонами.