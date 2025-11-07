Формат ЕНТ в Казахстане преобразуют совместно с международной организацией ETS

Министерство науки и высшего образования Казахстана и международная организация в сфере образования и развития талантов ETS проведут трансформацию Единого национального тестирования.

Как отметили в министерстве науки и высшего образования, опираясь на глобальный опыт ETS в области измерения и оценки знаний, формат ЕНТ будет преобразован: он станет оценивать не только академические достижения, но и ключевые навыки, необходимые для успеха в жизни и профессии.

По данным Миннауки, разработка тестов, ориентированных на оценку навыков, позволит студентам приобрести компетенции, востребованные в мировой экономике, и подготовит новое поколение к успешной профессиональной реализации. В то же время обновление системы поступления вузы в соответствии с международными стандартами в области человеческого капитала и профессиональной подготовки укрепит позиции страны как лидера в сфере образования и инноваций, повысит ее привлекательность для инвестиций и талантов. Также модернизированный формат ЕНТ обеспечит справедливость и равные возможности для всех абитуриентов: появятся гибкие комбинации тестов, единая система оценивания и равный доступ вне зависимости от региона, школы или языка обучения.

Инновационный подход ETS основан на применении искусственного интеллекта, научной обоснованности и международном обмене знаниями. Как сообщили в министерстве, ETS внедрит передовые решения, направленные на повышение качества и прозрачности системы оценивания.

«Применение технологий искусственного интеллекта, включая адаптивное тестирование, автоматизированное оценивание и интеллектуальную аналитику, позволит обеспечить большую справедливость, надежность и объективность процесса. Все тесты будут разрабатываться с использованием современных психометрических методов, что гарантирует их научную обоснованность, достоверность и признание со стороны студентов, университетов и работодателей по всему миру», - заявили в ведомстве.