Пожар в хостеле Алматы: апелляционный суд отменил взыскание морального вреда с одного из осужденных

Апелляционный суд Алматы рассмотрел жалобы потерпевших и осужденных по делу о пожаре в хостеле в конце ноября 2023 года. Как сообщает Kazinform , приговор директору ALA Hostel Адильбеку Мухамедьярову оставлен без изменений, а собственнику компании «Гидсервис» Александру Пекельнику суд отменил взыскание морального вреда.

Во время рассмотрения апелляции адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных и просили суд отменить приговор, утверждая, что доводы защиты не были учтены судом первой инстанции. Представитель прокуратуры, в свою очередь, просила оставить приговор без изменений.

Выслушав все стороны, суд оставил приговор в отношении Адильбека Мухамедьярова без изменений, а в отношении Александра Пекельника отменил решение суда первой инстанции в части взыскания морального вреда в пользу двух потерпевших в размере 7 млн тенге каждому. Гражданский иск потерпевших оставлен без рассмотрения.

Судья отметила, что виновность осужденных подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов, а также другими доказательствами, собранными в ходе следствия и суда.

В частности, судом первой инстанции установлено, что Мухамедьяров зарегистрировал ТОО ALA Hostel и впоследствии заключил договор аренды с ТОО «Куса Халык» на помещение по улице Шарипова, 86, с целевым назначением – хостел. Однако, несмотря на условия договора, арендатор не обеспечил надлежащее содержание имущества, его соответствие противопожарным нормам и не принял меры по предотвращению аварийных ситуаций. Более того, в подвале, где размещение хостелов запрещено, отсутствовали эвакуационные выходы, автоматическая система оповещения, не была обеспечена безопасная эвакуация людей.

В отношении Александра Пекельника суд первой инстанции установил, что между его ИП и ТОО «Куса Халык» был заключен договор на поставку, монтаж и пусконаладку системы пожарной сигнализации. При этом Пекельник, не имея проектно-сметной документации и соответствующей лицензии, самовольно составил схему размещения оборудования и приступил к монтажу. Согласно материалам дела, вместо предусмотренных нормами 86 пожарных извещателей было установлено лишь 42, а монтаж выполняли лица без соответствующей квалификации.

Almaty Hostel был открыт за полтора месяца до пожара, который произошел в конце ноября 2023 года Его здание было переоборудовано в хостел из магазина. В нем проживали в основном студенты и рабочие. Среди 13 погибших во время пожара были двое граждан Узбекистана, двое граждан России, остальные – граждане Казахстана.

В МЧС заявляли, что госорганы не знали о существовании Almaty Hostel, в полиции – что сотрудники миграционной полиции проверяли этот хостел и не выявили нарушений по линии миграции, а в акимате Алматы заявили, что не выдавали собственнику здания разрешение на переоборудование магазина под хостел.

9 июля этого года директор Almaty Hostel Адильбек Мухамедьяров был осужден на 5 лет лишения свободы, а Александр Пекельник, собственник компании «Гидсервис», которая устанавливала пожарную сигнализацию в хостеле, был приговорен к 4 годам лишения свободы. Обоим фигурантам дела было предъявлено обвинение по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.