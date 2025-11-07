Решение о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям принято исключительно в интересах страны - МИД

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление в связи с присоединением страны к Авраамским соглашениям.

«Данное важное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики», - говорится в заявлении.

Отмечается, что это будет способствовать укреплению сотрудничества Казахстана со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям страны.

«Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа «два государства для двух народов», - также заявили в МИД.

Намерение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашением президент Касым-Жомарт Токаев обсудил ранее в Вашингтоне в ходе совместного телефонного разговора с премьер-министром Израиля. Токаев подчеркнул, что, присоединяясь к соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН.

Как подчеркивала пресс-служба Акорды, это решение Казахстана не затрагивает обязательства страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности.

Соглашения Авраама – это серия договоров о нормализации отношений Израиля и ряда арабских стран. Документы были подписаны в 2020-2021 годах. Ключевую роль в заключении соглашений сыграл первый кабинет президента Трампа. В рамках соглашений Израилем были подписаны мирные договоры с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.

Соглашения Авраама способствовали укреплению сотрудничества между Израилем и рядом арабских стран в оборонной, кибернетической и экономической сферах, особенно в сфере торговли и инвестиций, а также изменили политическую и экономическую динамику на Ближнем Востоке, принеся значительные выгоды как Израилю, так и соответствующим арабским странам.