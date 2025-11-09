Рыбакина победила на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла престижный Итоговый турнир WTA, проходивший в этом году в Эр-Рияде. В финале Рыбакина обыграла первую ракетку мира беларуску Арину Сабаленку 6-3 7-6.

По ходу турнира Рыбакина обыграла первую, вторую, четвертую, пятую и десятую ракеток мира.

Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой в истории, завоевавшей титул неофициального чемпионата мира, который ежегодно собирает восемь лучших теннисисток мира.

Казахстанская теннисистка выиграла все матчи в групповом этапе и получит максимальные призовые - около $5,3 млн, это одна из самых больших наград в истории тенниса.

Рыбакина завершит сезон пятой ракеткой мира.

С победой на Итоговом турнире WTA Рыбакину поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ее достижение "великолепным" и отметил ее "несгибаемую волю к победе".

Токаев сообщил, что подписал указ о награждении Рыбакиной орденом "Барыс" III степени.

/Новость обновлена в 10:03 9 ноября, добавлена информация о поздравлении Рыбакиной Токаевым/