Рыбакина победила на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде

По ходу турнира Рыбакина обыграла первую, вторую, четвертую, пятую и десятую ракеток мира.
Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой в истории, завоевавшей титул неофициального чемпионата мира, который ежегодно собирает восемь лучших теннисисток мира.
Казахстанская теннисистка выиграла все матчи в групповом этапе и получит максимальные призовые - около $5,3 млн, это одна из самых больших наград в истории тенниса.
Рыбакина завершит сезон пятой ракеткой мира.
С победой на Итоговом турнире WTA Рыбакину поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ее достижение "великолепным" и отметил ее "несгибаемую волю к победе".
Токаев сообщил, что подписал указ о награждении Рыбакиной орденом "Барыс" III степени.
/Новость обновлена в 10:03 9 ноября, добавлена информация о поздравлении Рыбакиной Токаевым/
