Генеральный директор ВВС уходит в отставку из-за скандала с речью Трампа

Генеральный директор британской вещательной корпорации ВВС Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс уходят в отставку на фоне скандала с отредактированной речью Дональда Трампа в программе ВВС Panorama, сообщает Русская служба ВВС .

«Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияла на мое решение. В целом ВВС работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность», - заявил в своем письме Тим Дэйви.

«Продолжающаяся полемика вокруг программы Panorama о президенте Трампе достигла такой стадии, что наносит ущерб ВВС. Хотя были допущены ошибки, я хочу четко заявить, что недавние обвинения в предвзятости BBC News как организации являются ложными», - заявила в свою очередь Дебора Тернесс, сообщив, что в субботу подала заявление на увольнение.

Сейчас Тим Дэйви согласовывает с советом директоров корпорации точные сроки увольнения, чтобы в течение ближайших месяцев передать дела новому руководителю.

Тим Дэйви стал гендиректором ВВС в сентябре 2020 года. До этого семь лет возглавлял коммерческое подразделение корпорации – BBC Studios. В общей сложности он проработал на ВВС 20 лет.

Дебора Тернесс руководила BBC News с 2022 года.

Дональд Трамп отреагировал на эти отставки в своей соцсети, отметив, что «это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов».

«Все уходят в отставку или уволены, потому что их поймали на "искажении" моей очень хорошей (ИДЕАЛЬНОЙ!) речи 6 января», - написал Трамп.

Ранее газета Telegraph написала, что в документальном фильме программы ВВС Panorama «Трамп: Второй шанс?», который вышел в прошлом году, его речь 6 января 2021 года, в день, когда сторонники Трампа устроили беспорядки в Капитолии, была отредактирована. По данным издания, в программе были смонтированы две разные части речи Трампа, из-за чего создавалось впечатление, будто он поощряет беспорядки.

В воскресенье министр культуры Британии Лиза Нэнди обвинили ВВС также в «системной предвзятости в освещении сложных вопросов». При этом ранее она говорила, что доверяет генеральному директору и председателю ВВС и полностью их поддерживает.