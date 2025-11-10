Его общая площадь составляет 4,16 га
В Алматы открыли сквер на месте бывшей резиденции президента
фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы официально открыли сквер западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди – на месте сгоревшей во время Январских событий резиденции президента.

Как сообщает Kazinform со ссылкой на акимат города, общая площадь сквера составляет 4,16 га, из которых почти 3 га – зеленая зона. На территории сквера установлены современные системы освещения и автополива, уложено свыше 10 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, оборудованы зоны отдыха с 77 скамейками и 52 урнами. Проведено масштабное озеленение: высажено 425 деревьев, из них 166 хвойных и 259 лиственных пород,, а также 590 кустарников – 351 хвойный и 239 лиственных.

Также в сквере сделали искусственный пруд, который в зимний период будет использоваться как каток, чтобы создать дополнительное пространство для активного отдыха и сделать сквер привлекательным для людей в любое время года.

Напомним, что в феврале 2023 года занимавший тогда пост акима Алматы Ерболат Досаев обещал, что парк на месте бывшей резиденции президента появится уже в 2024 году.

Резиденция президента в Алматы серьезно пострадала во время Январских событий 2022 года. Касым-Жомарт Токаев позднее решил, что здание не будет восстановлено, а на его месте разобьют парк. Президент в качестве своей резиденции использует расположенное неподалеку здание, которое управлению делами президента в прошло году передал Фонд Нурсултана Назарбаева.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Суд освободил от наказания двух сотрудников ДЧС Алматы по делу о несработавшей системе оповещения о землетрясениях
Новости
Beeline запустит в Казахстане спутниковую связь Starlink
Новости
​У государства нет денег для продолжения электрификации автопарка Алматы — депутат мажилиса
Новости
Столичный The Ritz-Carlton вошел в топ-50 лучших отелей мира
Новости
Автолизинг для казахстанцев заработает с 1 декабря
Новости
Фонд имени Батырхана Шукенова выиграл апелляцию по делу о книге «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана»