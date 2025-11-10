В Казахстане внедрят два ИИ-проекта по противодействию наркопреступности

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что два инновационных инструмента – Crypto Trace и ProkAi, созданные в коллаборации прокуратуры города Шымкент с отечественными IT-разработчиками для борьбы с наркопреступностью, – будут внедрены по всей стране.

Как сообщил Асылов в соцсети Х, оба проекта реализованы на безвозмездной основе и переданы на баланс прокуратуры Шымкента.

«Crypto Trace» – это поисковая система нового поколения, которая помогает анализировать в сети транзакции и выявлять деньги наркобизнеса. ProkAi – интеллектуальная платформа, способная выявлять торговлю наркотиками в интернете», - написал Асылов.

Он отметил, что искусственный интеллект работает 24/7 и способен выполнять в десятки, а то и сотни раз больше поисковых операции, чем профессиональный специалист.

По данным генпрокурора, только за три месяца работы чат-бота ProkAi установлено более 2 тыс. дропперских счетов.

«Программа с помощью изъятых у преступников SimBox-устройств подключается к сотням номеров наркомагазинов и обеспечивает широкий охват преступных аккаунтов», - также сообщил Асылов.

Генпрокурор добавил, что в целом благодаря новым программам выявлено свыше 15 тыс. счетов дропперов, из них около 2 тыс. казахстанских, более 13 тыс. зарубежных и 620 криптовалютных. Более сотни дропперов уже привлечены к уголовной ответственности. Также удалось оперативно установить реальные криптокошельки конечных выгодоприобретателей на сумму около 5 млн USDT, что существенно повысило результативность расследования.

Асылов подчеркнул, что новые инструменты позволяют оптимизировать ресурсы и высвободить кадры для решения других приоритетных задач.

«Разработанные программы будут внедрены по всей стране – для защиты прав граждан и интересов государства», - также сообщил генеральный прокурор.