Атырауский НПЗ возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа

Атырауский нефтеперерабатывающий завод досрочно завершил планово-предупредительные работы и вывел все технологические установки на штатный режим, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

«К настоящему времени с опережением графика запущены вспомогательные и технологические установки первичной и вторичной переработки нефти. Завод функционирует стабильно, обеспечивая выпуск продукции в соответствии с производственной программой», - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, 6-7 ноября АНПЗ переработал 16,8 тыс. тонн нефти в сутки, или до 100 % от проектной мощности, а также произвел с последующей отгрузкой свыше 10 тыс. тонн сжиженного газа, автобензина АИ-92, межсезонного и зимнего дизельного топлива. Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн.

В министерстве подчеркнули, что дополнительные объемы топлива уже направляются в регионы в соответствии с планом поставок, чтобы полностью покрыть текущие потребности, а наращивание производства нефтепродуктов и восполнение запасов в регионах продолжится.

Министерство энергетики заверило, что держит ситуацию с обеспечением регионов сжиженным газом и бензином на постоянном контроле.