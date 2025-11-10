Планово-предупредительные работы завершили досрочно
Атырауский НПЗ возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа
ФОТО С САЙТА АНПЗ

Атырауский нефтеперерабатывающий завод досрочно завершил планово-предупредительные работы и вывел все технологические установки на штатный режим, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

«К настоящему времени с опережением графика запущены вспомогательные и технологические установки первичной и вторичной переработки нефти. Завод функционирует стабильно, обеспечивая выпуск продукции в соответствии с производственной программой», - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, 6-7 ноября АНПЗ переработал 16,8 тыс. тонн нефти в сутки, или до 100 % от проектной мощности, а также произвел с последующей отгрузкой свыше 10 тыс. тонн сжиженного газа, автобензина АИ-92, межсезонного и зимнего дизельного топлива. Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн.

В министерстве подчеркнули, что дополнительные объемы топлива уже направляются в регионы в соответствии с планом поставок, чтобы полностью покрыть текущие потребности, а наращивание производства нефтепродуктов и восполнение запасов в регионах продолжится.

Министерство энергетики заверило, что держит ситуацию с обеспечением регионов сжиженным газом и бензином на постоянном контроле.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Суд освободил от наказания двух сотрудников ДЧС Алматы по делу о несработавшей системе оповещения о землетрясениях
Новости
Beeline запустит в Казахстане спутниковую связь Starlink
Новости
​У государства нет денег для продолжения электрификации автопарка Алматы — депутат мажилиса
Новости
Столичный The Ritz-Carlton вошел в топ-50 лучших отелей мира
Новости
Автолизинг для казахстанцев заработает с 1 декабря
Новости
Фонд имени Батырхана Шукенова выиграл апелляцию по делу о книге «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана»