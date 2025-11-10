Ботаническому саду в Петропавловске вновь не удалось присвоить статус национального достояния

Министерство экологии и природных ресурсов и подведомственный комитет лесного хозяйства и животного мира не успели в срок рассмотреть документы по присвоению Петропавловскому ботаническому саду статуса «Научный природный объект - национальное достояние». Руководство сада с 2023 года добивается признания объекта, однако процесс снова переносится на следующий год.

30 марта 2023 года вышел приказ Минэкологии об утверждении правил определения научных природных объектов, подлежащих присвоению статуса «Научный природный объект – национальное достояние». В связи с этим, в июне 2023 года общественное объединение «Ботанический сад «Табиғат балалары» подало официальное ходатайство в комитет лесного хозяйства министерства экологии с просьбой присвоить Петропавловскому ботаническому саду соответствующий статус.

Комитет сначала ответил, что есть разногласия и пообещал провести дополнительное заседание комиссии в начале 2024 года. Однако заседание так и не состоялось, и вопрос не был рассмотрен.

Тогда объединение сада подало в суд. Административный суд обязал ведомство повторно рассмотреть ходатайство о присвоении ботсаду статуса национального достояния. После этого прошло заседание комиссии, которое закончилось отказом в присвоении статуса — все члены проголосовали против.

Комитет лесного хозяйства также не согласился с иском ботанического сада. Представитель комитета объяснил, что первое заседание по этому вопросу прошло 13 декабря 2023 года. Тогда решили пересмотреть правила определения научных природных объектов, подлежащих присвоению статуса «научный природный объект – национальное достояние», потому что они противоречат закону «О культуре». Второе заседание комиссии состоялось 12 июля 2024 года, где снова отклонили ходатайство сада, повторив, что правила нужно привести в соответствие с законом «О культуре».

Суд 2 августа 2024 года признал, что отказ комитета лесного хозяйства в присвоении Петропавловскому ботаническому саду статуса «Научный природный объект – национальное достояние» был незаконным. Причина – комиссия работала с нарушениями (неправильный состав, несоблюдение сроков, отсутствие мотивированных оснований для отказа). Суд постановил удовлетворить иск ботанического сада, обязать комитет заново рассмотреть ходатайство и принять по нему мотивированное, законное решение, выполнить решение нужно в течение месяца после вступления его в силу.

Решение вступило в силу 8 октября 2024 года. Комитет отказал снова, и сад, согласно процедуре AППК, обжаловал действия комитета в министерстве экологии. Министерство экологии отказало в удовлетворении жалобы, тогда руководство сада подало в суд уже на само министерство экологии.

20 января 2025 года, ботсад и министерство экологии заключили медиативное соглашение, по которому ведомство обязалось провести повторное заседание комиссии и рассмотреть ходатайство сада до конца года. Согласно медиативному соглашению, между общественным объединением «Ботанический сад “Табиғат балалары”» и Министерством экологии, стороны договорились, что «заявитель направляет повторное ходатайство о присвоении статуса “Научный природный объект — национальное достояние” до 31 января 2025 года, а министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан обязуется в течение 2025 года провести заседание комиссии, рассмотреть материалы и направить документы в Правительство Республики Казахстан до 10 октября 2025 года». Однако обязательства министерством выполнены не были.

«Министерству и комитету не хватило почти года, чтобы направить документы в правительство. Мы надеялись, что вопрос будет решён в 2025 году, но заседание комиссии так и не провели. В итоге они использовали старый протокол 2024 года, где было записано “отказать в присвоении статуса”, и направили его в министерство юстиции», - пояснил директор ботанического сада Артур Рязапов.

По его словам, юстиция отказалась регистрировать отрицательный протокол, сославшись на то, что документ не подлежит утверждению. Крайний срок рассмотрения вопроса истёк 10 октября, после чего ведомства заявили, что сад сможет подать документы только в следующем году. По правилам, на рассмотрения Правительства документы направляют до 10 октября. У министерства и комитета также было время с 2023 года доработать правила и создать реестр.

Артур Рязапов отметил, что сад намерен продолжить борьбу и вновь обратится в суд.

«С 2023 года мы ждём решения, прошли 2024-й и 2025-й, и теперь нам предлагают ждать ещё год. Хотя у министерства было восемь месяцев, чтобы рассмотреть вопрос. Повторно, конечно, будем подавать и обращаться в суд», - сказал он.

