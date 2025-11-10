Общественники вновь требуют передать алматинский ипподром в госсобственность

Общественники вновь потребовали передать алматинский ипподром в госсобственность. На пресс-конференции в понедельник они выразили опасения, что на его месте могут построить жилой комплекс.

«Обращаюсь к акиму города. Несмотря на то что конный спорт никак не поддерживается, он развивается. Достаточно посмотреть на результаты выступления наших ребят за рубежом. Нам хотя бы нужна площадка, хотя бы ипподром», - заявил Талгат Жайсанбаев, руководитель республиканской палаты по заводским породам лошадей.

По его словам, если посмотреть на программу соревнований, которые проводились в 1980-х годах, то их было порядка двадцати в день. А сегодня, по его словам, ипподром работает только по субботам с 9:00 до 17:00.

«Де-факто его и не существует», - отметил он.

Жайсанбаев также отмечает, что все востребованные жокеи уезжают из страны, так как нет должной поддержки.

«И каждый раз будет происходить так. Практически кадров не остаются», - добавил он.

Сам он работает на ипподроме больше двадцати пяти лет и слышал неоднократно, что его сносят. Жайсанбаев не понимает, как можно что-то долгосрочно планировать, например школу жокеев, если каждый раз приходит новый владелец и диктует свои правила.

По его словам, соучредителем ипподрома стала строительная компания Everest Development. Он требует от акимата посмотреть, как в целом ипподром передавался нынешним собственникам.

Председатель РОО «Қазақ Жокей клубы» Максат Ахаев добавил, что вокруг ипподрома уже около тридцати лет не утихают споры. По его словам, периодически поднимаются разговоры о смене его целевого назначения и строительстве на этом месте многоэтажных домов или других объектов.

«Каждый год перед началом сезона конных соревнований лошади зимовали в теплых конюшнях, весной их переводили в летние, а по окончании сезона снова возвращали в теплые помещения. В этом году теплые конюшни нам не предоставили», - сказал он.

Он также упомянул недавний случай, когда, несмотря на холод, лошадей, на которых занимаются дети с особенными потребностями, не пустили на ипподром, и в итоге их в разместили рядом в спортивной школе.

По словам Елены Сосновской, руководительницы бывшего клуба иппотерапии при ипподроме, в ближайшее время должна возобновиться работа на территории спортивной школы.

«С ипподрома убрали моих лошадей. Сейчас лошади стоят в карантине. Работы по иппотерапии не проводятся, так как лошади не могут выходить из конюшни. С родителями созвонилась, объяснила ситуацию», - добавила она.

Алматинский ипподром построен в 1930 году. Здесь проводятся скачки, соревнования для детей, выставки и другие социально значимые мероприятия. В 1990-е годы ипподром вывели из республиканского государственного управления, в 2000-е его выкупило сообщество коневодов «Жокей-клуб», но в 2008 году организация разорилась, и ипподром выкупило ТОО «Тенгри-Инвест». Компания не занималась ремонтом и управлением надлежащим образом, а 2015 году собственник захотел снести ипподром и построить на его месте жилой комплекс и торгово-развлекательный центр.

В 2018 году акимат города сообщал, что алматинский ипподром и автовокзал «Сайран» включены в предварительный список объектов историко-культурного наследия города. Пользователям ипподрома было запрещено изменять внешний облик здания, осуществлять его перепланировку, изменять несущие конструкции, пристройки, целевое назначение и нарушать охранную зону.

Однако в ноябре 2023 года снова появились опасения, что новый инвестор ипподрома, чье имя неизвестно, планирует снести объект и построить на его месте ЖК. В марте прошлого года активисты заявляли, что новый собственник ипподрома отказывается продлевать договор аренды с конниками, выступавшими за сохранение объекта. Предыдущий собственник хотел перенести его за город, а на его месте построить жилой комплекс. Активисты и конники опасались, что новый собственник может иметь аналогичные планы. Они призывали вернуть ипподром в госсобственность и присвоить ему статус республиканского значения.

В феврале этого года тогдашний аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района, отвечая на вопрос о ситуации с алматинским ипподромом, сообщил, что идут переговоры с собственником по его реконструкции. Он тогда отмечал, что у собственника нет на это денег.