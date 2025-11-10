Футбольный клуб Петропавловска перешел в частное управление

Футбольный клуб «Кызылжар» из Петропавловска перешел в частное управление, инвестором определен предприниматель Сергей Кан, сообщает агентство Kazinform .

Сообщается, что подписано соглашение о передаче спортивного бренда, инфраструктуры и активов клуба «Кызылжар». Документ закрепляет спортивное правопреемство и определяет передачу прав и обязанностей, связанных с участием команды в соревнованиях под эгидой КФФ, FIFA и UEFA.

«Это важный шаг для развития клуба и всего североказахстанского футбола. Частное управление создаст новые возможности для роста, привлечения инвестиций и развития футбольной инфраструктуры региона», - отметил Сергей Кан.

Ожидается, что приватизация клуба позволит усилить спортивную составляющую, оптимизировать финансовую модель и сделать систему управления более эффективной.

Ранее в частное управление главе компании «TAU Group LTD» Исламгали Козбакову был передан футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области.

На прошлой неделе сообщалось, что в рамках приватизации и коммерциализации профессиональных футбольных клубов по петропавловскому ФК «Кызылжар» завершается процесс передачи прав собственности, для строительства футбольной академии столичного клуба «Женис» определен земельный участок, а в этом году будет проведен аукцион по продаже карагандинского ФК «Шахтер».