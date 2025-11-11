Канада утратила статус страны, искоренившей корь, после почти 30 лет отсутствия заболевания, сообщает Reuters со ссылкой на Панамериканскую организацию здравоохранения, входящую в состав Всемирной организации здравоохранения.

В Канаде за год зарегистрировано более 5 тыс. случаев кори в девяти из десяти провинций и одной северной территории. Агентство общественного здравоохранения Канады заявило, что «в последнее время распространение заболевания замедлилось», однако «вспышка продолжается уже более 12 месяцев, в основном в сообществах с недостаточным уровнем вакцинации».

Директор Панамериканской организации здравоохранения Джарбас Барбоса заявил, что хотя весь регион Америки утратил статус элиминированной страны, отдельные страны сохраняют его. Но в то же время вспышки заболевания наблюдаются в Белизе, Боливии, Бразилии, Мексике, Парагвае и США.

Специалисты отмечают, что это тревожный сигнал для Канады, поскольку он указывает на пробелы в работе служб общественного здравоохранения и необходимость снижения барьеров для иммунизации. Для коллективного иммунитета от кори необходим уровень вакцинации населения минимум 95%. Эффективность вакцины составляет 97% после двух доз.

Эксперты в области здравоохранения также заявили, что распространение кори, вызванное снижением уровня вакцинации в некоторых частях Канады, является предвестником возобновления роста числа заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин: население с начала пандемии COVID-19 все больше скептически и недоверчиво относится к вакцинам.

В этом году крупные вспышки кори также произошли в США и Мексике: тысячи заболевших и несколько смертельных случаев. В других богатых странах, в том числе в Европе, также наблюдается снижение уровня вакцинации против кори.

Американский регион вновь обрел статус региона, свободного от кори, только в 2024 году после того, как была купирована вспышка заболевания в Бразилии.

Чтобы считаться свободной от кори, страна должна остановить распространение вируса и не иметь случаев локального заражения тем же штаммом в течение 12 месяцев или более, а также иметь высококачественные системы эпиднадзора.