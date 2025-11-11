В стране зарегистрировано более 5 тыс. случаев кори
Канада утратила статус страны, искоренившей корь
ФОТО REUTERS

Канада утратила статус страны, искоренившей корь, после почти 30 лет отсутствия заболевания, сообщает Reuters со ссылкой на Панамериканскую организацию здравоохранения, входящую в состав Всемирной организации здравоохранения.

В Канаде за год зарегистрировано более 5 тыс. случаев кори в девяти из десяти провинций и одной северной территории. Агентство общественного здравоохранения Канады заявило, что «в последнее время распространение заболевания замедлилось», однако «вспышка продолжается уже более 12 месяцев, в основном в сообществах с недостаточным уровнем вакцинации».

Директор Панамериканской организации здравоохранения Джарбас Барбоса заявил, что хотя весь регион Америки утратил статус элиминированной страны, отдельные страны сохраняют его. Но в то же время вспышки заболевания наблюдаются в Белизе, Боливии, Бразилии, Мексике, Парагвае и США.

Специалисты отмечают, что это тревожный сигнал для Канады, поскольку он указывает на пробелы в работе служб общественного здравоохранения и необходимость снижения барьеров для иммунизации. Для коллективного иммунитета от кори необходим уровень вакцинации населения минимум 95%. Эффективность вакцины составляет 97% после двух доз.

Эксперты в области здравоохранения также заявили, что распространение кори, вызванное снижением уровня вакцинации в некоторых частях Канады, является предвестником возобновления роста числа заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин: население с начала пандемии COVID-19 все больше скептически и недоверчиво относится к вакцинам.

В этом году крупные вспышки кори также произошли в США и Мексике: тысячи заболевших и несколько смертельных случаев. В других богатых странах, в том числе в Европе, также наблюдается снижение уровня вакцинации против кори.

Американский регион вновь обрел статус региона, свободного от кори, только в 2024 году после того, как была купирована вспышка заболевания в Бразилии.

Чтобы считаться свободной от кори, страна должна остановить распространение вируса и не иметь случаев локального заражения тем же штаммом в течение 12 месяцев или более, а также иметь высококачественные системы эпиднадзора.

