Научные проект планируется запустить в 2026 году
В Астане разрабатывают препарат для диагностики болезней Паркинсона и Альцгеймера
иллюстративное фото с сайта sk-pharmacy.kz

В больнице медицинского центра управления делами президента разрабатывают препарат, который позволит выявлять болезни Паркинсона и Альцгеймера, сообщает Kazinform со ссылкой на руководителя Центра ядерной медицины больницы Айгуль Садуакасову.

В 2026 году в больнице планируют запустить научный проект в этом направлении, чтобы научиться диагностировать заболевания Паркинсона и Альцгеймера.

«Для диагностики болезни мы разрабатываем новый препарат, который сейчас активно готовим к выпуску. Это специальный препарат «Фтордопа», который используется для диагностики болезни Паркинсона и Альцгеймера. Сейчас мы проводим исследования на здоровых людях, чтобы получить базовые данные и опыт, необходимые для выявления патологий», - рассказала Садуакасова.

Она добавила, что эта работа ведется при поддержке менторов из Японии, Германии, Малайзии, Швеции и Швейцарии.

Глава центра также добавила, что изучаемые заболевания развиваются медленно, долгое время протекают бессимптомно, и, как правило, их выявляют уже на поздних стадиях. А разрабатываемый препарат позволит определять ранние предикторы и симптомы, когда болезнь еще можно предотвратить.

Медцентр производит уже 10 препаратов для диагностики и лечения онкологии и других болезней. Это позволяет Казахстану не зависеть от импортных препаратов, которые чаще всего привезти невозможно из-за их короткого срока годности.

