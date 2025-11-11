Фонд Almaty Air Initiative опубликовал итоги второго ежегодного исследования , по результатам которого выяснилось, что почти каждый второй алматинец хотел бы покинуть город зимой из-за смога, а 12% горожан уже делают это ежегодно.

«Загрязнение воздуха остается одной из самых острых тем для алматинцев: две трети жителей (63%) заявили, что их эта проблема сильно или очень сильно беспокоит», - пишут в фонде.

По районам лидерами тревожности стали Медеуский (44%), Алатауский (36%) и Жетысуский (34%) районы, где жители чаще жалуются на смог, пыль и запах гари. Наименее тревожные — Наурызбайский (25%), Турксибский (27%) и Алмалинский (31%) районы.

В целом, по данным опроса, каждый второй житель оценивает воздух как плохой, доля недовольных качеством воздуха выросла с 42% в 2024 году до 50% в 2025-м, а 80% опрошенных ощущают его негативное влияние на здоровье. Основные жалобы касаются усталости, аллергии, головных болей и респираторных проблем.

Почти каждый второй алматинец хотел бы уезжать из города зимой из-за смога (49% против 45% годом ранее), а 12% делают это ежегодно.

«Шесть из десяти алматинцев уверены, что за последние 2-3 года качество воздуха ухудшилось», - добавляют исследователи.

Рост тревожности в отношении экологии привел к тому, что 25% жителей серьезно задумываются о переезде (в прошлом году - 17%), среди обеспеченных это число достигло 41%. А кто покидает Алматы зимой, ощущают последствия загрязнения воздуха: половина страдает от головных болей и усталости, аллергий и респираторных проблем. Даже среди тех, кто только задумывается о переезде, доля жалоб остается высокой: до 54% жалуются на головные боли и усталость, 52% – на аллергии, 51% – на проблемы с дыханием.

«Эти данные подтверждают: чем выше уровень тревоги за здоровье и качество жизни, тем выше вероятность, что жители будут рассматривать возможность покинуть город. Загрязнение воздуха становится не только экологическим, но и социально-демографическим фактором, влияющим на устойчивость Алматы как мегаполиса», - говорится в сообщении фонда.

Осведомленность горожан по тому, где проверить качество воздуха, выросла с 10% до 18% в этом году. При этом 68% жителей вовсе не знают, где искать данные.

«Однако большинство по-прежнему полагаются на личные ощущения: запах, видимость и плотность смога. Треть горожан не предпринимает никаких мер защиты в дни сильного загрязнения, что подчеркивает необходимость просветительских кампаний о способах защиты и мониторинга воздуха», - отмечают в фонде.

Так, исследование показало, что каждый третий житель (35%) ощущает смог ежедневно. Но в дни сильного загрязнения воздуха треть алматинцев (35%) не предпринимают никаких мер. Остальные защищаются простыми способами: остаются дома – 31%, используют очистители – 23%, маски – 15%.

В то же время, по данным Air Initiative, общественность считает, что необходимо переводить ТЭЦ на газ, сократить выбросы от транспорта, развивать зеленые зоны и усилить контроль за строительством. Согласно исследованию, главным источником загрязнения, по мнению жителей, остается автотранспорт (82%), ТЭЦ (45%) и природные факторы, включая нарушение розы ветров (42%). При этом более половины жителей (53%) не доверяют официальным заявлениям в вопросах экологии.

«Большинство готовы действовать сами: поддерживать чистоту, не сжигать мусор и пластик, участвовать в озеленении города, чаще пользоваться общественным транспортом, переходить на электромобили, газифицировать частный сектор и ограничивать использование личных автомобилей», - указывается в сообщении фонда.

Так, каждый восьмой респондент (13%) считает, что начать стоит с поддержания чистоты и отказа от мусора на улицах, еще 13% призывают сажать деревья и участвовать в озеленении города, а почти 10% - не сжигать мусор, пластик и резину, считая это одной из главных причин смога в частном секторе. Еще 9% опрошенных предлагают чаще пользоваться общественным транспортом, 8% - переходить на электромобили и экологичные виды транспорта, а 4% - газифицировать частный сектор и автомобили. Небольшая, но заметная часть респондентов (2%) поддерживает развитие велосипедной инфраструктуры и использование самокатов как альтернативу машинам.

Среди предложений, как улучшить экологическую ситуацию в Алматы, горожане чаще всего также называют ограничение автомобилей, включая чередование по номерам и дням, или запрет на старые авто, усиление контроля за застройкой и отказ от высоток, усиление контроля техсостояния транспорта и создание условий для вентиляции города.

Исследование проводилось методом опроса 1000 жителей Алматы старше 18 лет с разным уровнем дохода, образования и социального статуса.