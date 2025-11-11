Изменения в перечне социально значимых заболеваний не повлияют на обеспечение пациентов лекарствами – Минздрав

Изменения в перечне социально значимых заболеваний не повлияют на доступ пациентов с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ДЦП и другими заболеваниями к необходимым препаратам, заявил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр здравоохранения Тимур Муратов. Он подчеркнул, что меняется только источник финансирования.

«Касательно изменений в перечне амбулаторного лекарственного обеспечения, хочу сообщить, что изменен лишь источник финансирования. При этом, несмотря на перенос части хронических заболеваний из пакета ГОБМП в ОСМС, все государственные гарантии полностью сохраняются, объем финансирования остается неизменным», - заявил Муратов.

Он заверил, что пациенты с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями «продолжат получать необходимые препараты в полном объеме».

В целом, сообщил вице-министр, финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения за счет республиканского бюджета ежегодно увеличивается и с 2020 по 2025 год выросло на 48%, с 115 млрд тенге до 262 млрд тенге. По его данным, за 10 месяцев этого года бесплатными препаратами обеспечены 3 млн пациентов на сумму 219,7 млрд тенге. А для бесперебойного обеспечения населения лекарствами и своевременного пополнения запасов на складах медицинских организаций единым дистрибьютором создан неснижаемый запас на сумму 21 млрд тенге.

Позднее на брифинге в правительстве он еще раз заверил, что никто не лишится лекарственного обеспечения или оказания иной медицинской помощи: «Эти приказы являются внутренним документом, регулирующим внутренние взаимоотношения внутри Минздрава. Мы всего лишь с одного пакета перенесли в другой».

В то же время он признал риск того, что какая-то часть пациентов может остаться без лекарств, но это – незастрахованные граждане.

«Для этого мы тоже предусмотрели. Категории граждан «Д», «Е» – за них будут оплачивать местный исполнительный орган, если человек безработный, у него есть полное право пойти в центр социальной защиты, зарегистрироваться и стать как временно неработающий и получить этот статус и за него также будет платить государство», - сказал вице-министр.

В целом, по подсчетам Минздрава, количество граждан, которые могут оказаться под таким риском, «относительно небольшой – около 50-60 тыс. человек». Муратов заверил, что по ним уже проводится работа: «Мы будем анализировать, проводить декомпозицию. Наши коллеги из местных исполнительных органов найдут этих пациентов и заведут в систему».

Вице-министр также заявил, что любая экстренная медпомощь в Казахстане оказывается бесплатно независимо от статуса пациентов.

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень социально значимых заболеваний. Из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в пакет обязательного социального медицинского страхования включены сахарный диабет, детский церебральный паралич, системные поражения соединительной ткани и ревматизм. В Минздраве заверяли, что объем помощи при этом не сокращается, а все застрахованные пациенты продолжат получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС.