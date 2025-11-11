Потребность в лекарствах в Казахстане на 2026 год выросла на 7,2%

Две тысячи наименований лекарств на сумму 567 млрд тенге необходимо Казахстану в 2026 году, что больше на 7,2% по сравнению с 2025 годом, заявил во вторник в ходе заседания правительства председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нурлыбек Асылбеков. При этом он заверил, что все препараты будут закуплены вовремя и дефицита лекарств не будет.

По информации председателя правления «СК-Фармация», на 2025 год закуплено 1 691 наименование лекарственных средств на сумму более 526 млрд тенге.

«На 2026 год потребность оценивается более чем в 567 млрд тенге и 2 тысячи наименований лекарств, что на 7,2% больше, чем в 2025 году. Закуп 433 наименований лекарственных средств и медицинских изделий будет осуществлен напрямую у отечественных и зарубежных производителей, без посредников, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее», - сказал Асылбеков.

Кроме того, добавил он, закуп через международные организации вырос на 87%, что «позволит добиться значительной экономии за счет более выгодных цен».

Асылбеков также заверил, что закупленные препараты и изделия будут доставлены на склады единого дистрибьютора в декабре, а с января 2026 года начнется их поставка в медицинские организации. При этом, отвечая на вопрос премьер-министра Олжаса Бектенова по поводу дефицита некоторых препаратов, Асылбеков признал «наличие обращений о нехватке жизненно важных лекарств».

«В связи с этим министерством принимаются следующие системные меры. Через СК-Фармация создан стабилизационный фонд на 21 млрд тенге, где создан неснижаемый запас жизненно необходимых препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Работа будет продолжена. В настоящее время особого дефицита нет, все работы проводятся», - заверил он.