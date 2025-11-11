Также будет проведена проверка законности призыва на воинскую службу
Руководство Генпрокуратуры примет всех матерей пострадавших и погибших в армии срочников – Асылов
фото Жанары Каримовой

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что руководство Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры примет матерей погибших и пострадавших военнослужащих.

«Ни один их довод не останется без внимания», - пообещал он.

Также Асылов сообщил, что будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб. К этой работе, по его словам, подключены представители центральных аппаратов Минобороны и Нацгвардии.

В понедельник в Астане матери солдат-срочников, в разные годы погибших в казахстанской армии, пришли к Дому министерств, в приемную граждан. Они выступили с требованием реформ в казахстанской армии и просили о встрече с министром обороны, который к ним не вышел. Позже женщин задержали и доставили в управление полиции района Байконыр.

После этого вечером в понедельник пресс-секретарь главы государства Руслан Желдыбай сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору в течение 12 дней рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел.

Свежее из этой рубрики
Первый логистический хаб «СК-Фармации» будет построен в 2027 году в Актобе
Новости
Большинство казахстанцев не слышали о «Бюджете народного участия», показал опрос DEMOSCOPE
Новости
Аким области Абай надеется, что инвестор по строительству ТЭЦ в Семее определится к концу ноября
Просматриваемые
Новости
Beeline запустит в Казахстане спутниковую связь Starlink
Новости
​У государства нет денег для продолжения электрификации автопарка Алматы — депутат мажилиса
Новости
Автолизинг для казахстанцев заработает с 1 декабря
Новости
Фонд имени Батырхана Шукенова выиграл апелляцию по делу о книге «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана»
Новости
Запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане приведет к новой волне репрессий, считают активисты ЛГБТИК+
Новости
В городе Алатау запустят воздушное такси