Руководство Генпрокуратуры примет всех матерей пострадавших и погибших в армии срочников – Асылов

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил , что руководство Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры примет матерей погибших и пострадавших военнослужащих.

«Ни один их довод не останется без внимания», - пообещал он.

Также Асылов сообщил, что будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб. К этой работе, по его словам, подключены представители центральных аппаратов Минобороны и Нацгвардии.

В понедельник в Астане матери солдат-срочников, в разные годы погибших в казахстанской армии, пришли к Дому министерств, в приемную граждан. Они выступили с требованием реформ в казахстанской армии и просили о встрече с министром обороны, который к ним не вышел. Позже женщин задержали и доставили в управление полиции района Байконыр.

После этого вечером в понедельник пресс-секретарь главы государства Руслан Желдыбай сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору в течение 12 дней рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел.