Сенат США проголосовал за прекращение работы правительства

Небольшая группа демократов в сенате США проголосовала вместе с республиканцами за одобрение меры финансирования для возобновления работы федерального правительства, сообщает CNN . При этом демократы не смогли добиться выполнения своих требований гарантировать продление расширенных субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании.

Теперь компромиссное решение по финансированию будет передано в Палату представителей, где лидеры Республиканской партии надеются, что оно будет принято уже в среду и положит конец самому длительному в истории США шатдауну. Недавно достигнутое соглашение позволит восстановить критически важные услуги, такие как федеральная продовольственная помощь, а также обеспечить выплаты сотням тысяч федеральных служащих.

Как отмечает CNN, большинство демократов были готовы продолжать борьбу, даже несмотря на заявления центристов о том, что с укреплением позиций Трампа нет реальных шансов на победу в политике здравоохранения. Вместо этого центристы добились обещания будущего голосования по законопроекту о здравоохранении по своему выбору. Однако далеко не факт, что законопроект будет принят сенатом.

Многие демократы в обеих палатах считают, что партии придется возобновить борьбу 30 января, когда закончится очередной транш финансирования. Однако более широкий пакет законодательных мер предусматривает финансирование нескольких ключевых агентств, включая те, которые отвечают за федеральную продовольственную помощь, а также программы питания для женщин, младенцев и детей и программы поддержки ветеранов, до конца 2026 финансового года.

Палата представителей планирует проголосовать по принятому сенатом законопроекту о возобновлении работы федерального правительства в среду.

Агентство Reuters пишет, что заключенное соглашение предусматривает проведение голосования по медицинским субсидиям в декабре.

Из-за 41-дневного шатдауна миллионы людей в США лишились продовольственных пособий, сотни тысяч федеральных служащих остались без зарплаты и было парализовано воздушное движение.