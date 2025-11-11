Закупаемые дженерики не уступают по качеству оригинальным препаратам, заявили в Минздраве

Дженерики, которые закупает Казахстан, не уступают по качеству оригинальным медпрепаратам, но дешевле на 30%, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве вице-министр здравоохранения Тимур Муратов. А председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нурлыбек Асылбеков добавил, что, в случае выявления побочных эффектов, пациент может обратиться к врачу.

«Мы закупаем те лекарственные средства, которые имеют в Казахстане законную регистрацию, имеют проверку или экспертную оценку, которую проводит наццентр экспертизы лекарственных средств. И выдает им регистрационное удостоверение и предельную цену. Дальше способы закупа не предусматривают торговое наименование», - сказал Муратов.

В качестве примера он привел ацетилсалициловую кислоту – это международное непатентованное название, и под таким названием его закупает «СК-Фармация», но население его знает под разными наименованиям, в частности аспирин. Но в целом, подчеркнул вице-министр, производитель оригинальных лекарств имеет патент на шесть лет, а после технологии передаются для производства дженериков, но «препарат не может быть хуже по качеству и по эффекту, чем оригинальный».

«И тут наступает законный вопрос: почему тогда дешевле на 30%? Это тот объем денег, который производитель потратил на разработку этого препарата, вложил в научное исследование. А производителю дженерика это не нужно, он уже берет эту технологию и воспроизводит. Поэтому мы считаем, что оно должно быть на 30% дешевле. Но это не говорит, что дженерик по качеству хуже, чем оригинал. Они по безопасности, эффективности одинаковые», - считает Муратов.

В свою очередь председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нурлыбек Асылбеков добавил, что как оригинальное лекарство, так и дженерики проверяются на безопасность, качество и эффективность. И все препараты, которые поступают в Казахстан, проверяет Национальный центр экспертизы лекарственных средств, что является «мировой практикой». Он подчеркнул, что закупаться оригинальными препаратами не позволяют себе даже США и Европа, так как «это очень дорого».

«Если у пациентов есть вопросы (к препарату – В.), <…> они могут подать (обращение – В.), то есть наши коллеги-врачи могут заполнить желтую карточку, если выявляются побочные эффекты, (в таком случае – В.) кодекс (о здоровье народа и системе здравоохранения – В.) позволяет закупать (лекарства – В.) по торговым наименованиям», - заключил глава единого дистрибьютора.