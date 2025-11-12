Сграффито Молдахмета Кенбаева и Николая Цивчинского закрыли гипсовым покрытием в одной из кофеен Алматы

В Алматы при ремонте Q Coffee Shop под гипсовое покрытие скрыли работу казахстанского художника Молдахмета Кенбаева и монументалиста Николая Цивчинского — сграффито 1970 года, созданное для магазина сувениров «Казахстан», сообщается в публикации проекта Walking Almaty в Instagram.

По данным публикации, сграффито-мурал был покрыт гипсом в новом помещении сети кофеен Q Coffee Shop. Ранее сграффито сопровождалось смальтовой мозаикой на фасаде здания по адресу Достык, 40, которая была сохранена и перенесена в парк на Кок-Тобе.

Фотография Жанары Каримовой

В ответ на запрос редакции «Власти» в кофейне сообщили, что мурал был закрыт «для защиты от повреждений во время ремонта» и при необходимости «может быть восстановлен».

«Мы не разрушали памятный мурал, видим ваши переживания по этому поводу. Мурал полностью сохранён, его аккуратно закрыли гипсовым слоем, чтобы защитить от повреждений во время ремонта. Он остаётся в целости и может быть восстановлен при необходимости. У нас огромное уважение к истории города и людям, которые её создают. Стена - часть нашего интерьера», - сообщили в Q Coffee Shop.

На вопрос о том, почему мурал не был вновь открыт после ремонта, представители Q Coffee Shop не ответили. Однако, комментируя возможность передачи панно туда, где его смогут видеть горожане, в кофейне сообщили, что «обдумают и решат вопрос». Не совсем ясно, каким образом это можно сделать, так как в таком случае необходимо полностью снимать стену, как это делали со сграффито Евгения Сидоркина в «Целинном».

Фотография Светланы Ромашкиной

Сын одного из авторов мурала, Алпамыс Кенбаев, назвал произошедшее вандализмом.

«Мне хотелось бы, чтобы мурал было видно. Это ведь произведение народного художника, профессора. А теперь его закрыли - это вандализм. Я в шоке, столько лет воюю за сохранение таких работ», - сказал он в телефонном разговоре корреспонденту «Власти».

Фотография Светланы Ромашкиной

По его словам, кофейня арендует помещение, но владельцы здания поступают по своему усмотрению. «Надо, наверное, писать письмо президенту, поднимать вопрос. Только если сверху - со стороны акимата или Минкультуры можно повлиять. Минкультуры ведь должно контролировать такие вещи, зачем тогда оно нужно, если произведения монументального искусства уничтожаются?», - добавил Кенбаев.

Авторы Walking Almaty также отметили, что сокрытие культурного наследия «вряд ли положительно скажется на репутации кофейни» и призвали снять гипсовое покрытие, восстановив панно в его первоначальном виде.

По адресу Достык, 40 находился сувенирный магазин «Казахстан». Мозаика снаружи на фасаде и сграффито внутри были созданы для того, чтобы прославить традиционную одежду, текстиль и ювелирные изделия, продававшиеся в магазине. В 2000-х годах мозаика почти была уничтожена, но её спас Алпамыс Кенбаев, сын художника. Азхар Жандосова помогла найти мозаике новое место - сначала в летнем лагере, а позже на Кок-Тобе. Сграффито же было забыто, но в 2022 году стало известно, что его открыли во время ремонта и сделали частью дизайна бара.