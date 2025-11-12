Эти поправки нарушают основные права человека, заявили семь организаций
Международные правозащитные организации потребовали от Казахстана отказаться от запрета «пропаганды ЛГБТ»
фото Ludovic Bertron from New York City, U.S. via Wikimedia Commons

Законодатели Казахстана должны отклонить поправки, запрещающие «пропаганду ЛГБТ», заявили семь международных правозащитных групп: Access Now, Civil Rights Defenders, Евразийская коалиция по вопросам здоровья, прав, гендера и сексуального разнообразия, Хельсинкский фонд по правам человека, Human Rights Watch, Международное партнерство по правам человека и Норвежский Хельсинкский комитет.

«В случае принятия предлагаемые поправки в законопроект об архивном деле нарушат основные права человека и увеличат уязвимость лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и других квир-людей (ЛГБТИК+) в Казахстане», - говорится в заявлении.

Также это станет грубым нарушением международных обязательств Казахстана в области прав человека, включая права детей на образование, здравоохранение и информацию, заявили правозащитные организации.

«Дискриминационные и нарушающие права человека положения, подобные предлагаемым, не имеют места ни в одном демократическом обществе, к которому стремится Казахстан», - подчеркивается в заявлении.

Международные правозащитные организации отмечают, что, в случае принятия поправок, будет неясно, каким образом будут обосновываться положения, направленные против ЛГБТИК+.

Правозащитные группы подчеркнули, что предлагаемые депутатами определения пропаганды как «распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации и приверженности ей, осуществляемое публично или через средства массовой информации, телекоммуникационные сети или интернет-платформы, в том числе в заведомо искаженном виде, среди неопределенного круга лиц, в целях формирования положительного образа», приведут к тому, что за публикацию любой информации по тематике ЛГБТИК+ или выражение поддержки людям, идентифицирующим себя как ЛГБТИК+, грозит административная ответственность.

«Последняя попытка Казахстана запретить «пропаганду ЛГБТ» противоречит призывам правозащитных органов ООН, которые неоднократно выражали обеспокоенность нарушениями прав ЛГБТИК+ в Казахстане», - отмечается в заявлении.

Правозащитные организации напомнили, что 3 сентября Комитет ООН по правам человека призвал Казахстан «удвоить усилия по борьбе с дискриминацией, стереотипами и предрассудками в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров… и укрепить правовую базу для поощрения равных прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров». Еще в 2023 году комитет выражал обеспокоенность «насилием в отношении лиц по признаку их действительной или предполагаемой сексуальной ориентации или гендерной идентичности» в Казахстане и призывал власти страны положить конец такому насилию.

Однако, «несмотря на свои международные обязательства, Казахстан не включает сексуальную ориентацию или гендерную идентичность в свои законы как основание для защиты от дискриминации, и власти отказывают в регистрации неправительственным организациям, поддерживающим права ЛГБТИК+», подчеркивают правозащитные группы. А представители сообщества ЛГБТИК+ подвергаются нападениям, угрозам, шантажу и вымогательству со стороны сотрудников правоохранительных органов и негосударственных субъектов, а также дискриминации.

«Насилие со стороны полиции, угрозы и унижающее достоинство обращение с представителями сообщества ЛГБТИК+ привели к глубокому недоверию к правоохранительным органам среди людей, поддерживающих эти права», - констатируют правозащитные организации, отмечая, что часто за эти преступления никто не несет наказания.

Правозащитные организации призвали международных партнеров Казахстана «публично осудить попытки казахстанских законодателей включить эти дискриминационные положения в законопроект», а законодателей Казахстана - «отозвать это вредоносное предложение и работать с правозащитными организациями и активистами ЛГБТИК+ над усилением мер защиты, а не их ослаблением, а также над защитой права на свободу выражения мнений».

Ожидается, что мажилис рассмотрит поправки в среду, 12 ноября.

Напомним, 29 октября прошло заседание рабочей группы мажилиса, где 15 депутатов предложили поправки в законопроект об архивном деле, предусматривающие запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане. «Власть» публиковала выдержки выступлений на заседании.

В частности, на заседании Усен Сулеймен, руководитель Национального фонда содействия процветанию, член ученой комиссии при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан, заявил, что фонд «провел независимое исследование», которое показало, что «цифровое пространство оказывает серьезное влияние на формирование взглядов подростков, включая восприятие тем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью». Также, по его словам, в ходе исследования было выявлено значительное количество публикаций по тематике ЛГБТ в социальных медиа. А «абсолютное большинство участников опроса», заявил Сулеймен, «высказали свое негативное отношение к ЛГБТ-сообществу».

Напомним, что в августе прошлого года министерство культуры и информации частично поддержало петицию против скрытой и открытой «ЛГБТ-пропаганды». Тогда глава Минкульта Аида Балаева сказала, что изученных научных материалов и мнений недостаточно, и нужно «продолжить масштабную работу в этом направлении». По итогам обсуждения петицию решили удовлетворить также частично, государственным органам было поручено провести исследования по этому вопросу, причем некоторым – в конкретные сроки. Однако в мажилисе при обсуждении поправок приводились данные исследования частного фонда, к которому никакие государственные органы отношения не имели.

В этом материале «Власть» рассказывает, как ни один госорган не исследовал «ЛГБТ-пропаганду» и к каким выводам в своих исследованиях пришли сами представители ЛГБТК+ сообщества.

5 ноября в Алматы на пресс-конференции активисты и правозащитники заявили, что запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане приведет к новой волне репрессий и усилит атмосферу страха и ненависти.

