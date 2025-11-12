Международные правозащитные организации потребовали от Казахстана отказаться от запрета «пропаганды ЛГБТ»

Законодатели Казахстана должны отклонить поправки, запрещающие «пропаганду ЛГБТ», заявили семь международных правозащитных групп: Access Now, Civil Rights Defenders, Евразийская коалиция по вопросам здоровья, прав, гендера и сексуального разнообразия, Хельсинкский фонд по правам человека, Human Rights Watch, Международное партнерство по правам человека и Норвежский Хельсинкский комитет.

«В случае принятия предлагаемые поправки в законопроект об архивном деле нарушат основные права человека и увеличат уязвимость лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и других квир-людей (ЛГБТИК+) в Казахстане», - говорится в заявлении.

Также это станет грубым нарушением международных обязательств Казахстана в области прав человека, включая права детей на образование, здравоохранение и информацию, заявили правозащитные организации.

«Дискриминационные и нарушающие права человека положения, подобные предлагаемым, не имеют места ни в одном демократическом обществе, к которому стремится Казахстан», - подчеркивается в заявлении.

Международные правозащитные организации отмечают, что, в случае принятия поправок, будет неясно, каким образом будут обосновываться положения, направленные против ЛГБТИК+.

Правозащитные группы подчеркнули, что предлагаемые депутатами определения пропаганды как «распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации и приверженности ей, осуществляемое публично или через средства массовой информации, телекоммуникационные сети или интернет-платформы, в том числе в заведомо искаженном виде, среди неопределенного круга лиц, в целях формирования положительного образа», приведут к тому, что за публикацию любой информации по тематике ЛГБТИК+ или выражение поддержки людям, идентифицирующим себя как ЛГБТИК+, грозит административная ответственность.

«Последняя попытка Казахстана запретить «пропаганду ЛГБТ» противоречит призывам правозащитных органов ООН, которые неоднократно выражали обеспокоенность нарушениями прав ЛГБТИК+ в Казахстане», - отмечается в заявлении.

Правозащитные организации напомнили, что 3 сентября Комитет ООН по правам человека призвал Казахстан «удвоить усилия по борьбе с дискриминацией, стереотипами и предрассудками в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров… и укрепить правовую базу для поощрения равных прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров». Еще в 2023 году комитет выражал обеспокоенность «насилием в отношении лиц по признаку их действительной или предполагаемой сексуальной ориентации или гендерной идентичности» в Казахстане и призывал власти страны положить конец такому насилию.

Однако, «несмотря на свои международные обязательства, Казахстан не включает сексуальную ориентацию или гендерную идентичность в свои законы как основание для защиты от дискриминации, и власти отказывают в регистрации неправительственным организациям, поддерживающим права ЛГБТИК+», подчеркивают правозащитные группы. А представители сообщества ЛГБТИК+ подвергаются нападениям, угрозам, шантажу и вымогательству со стороны сотрудников правоохранительных органов и негосударственных субъектов, а также дискриминации.

«Насилие со стороны полиции, угрозы и унижающее достоинство обращение с представителями сообщества ЛГБТИК+ привели к глубокому недоверию к правоохранительным органам среди людей, поддерживающих эти права», - констатируют правозащитные организации, отмечая, что часто за эти преступления никто не несет наказания.

Правозащитные организации призвали международных партнеров Казахстана «публично осудить попытки казахстанских законодателей включить эти дискриминационные положения в законопроект», а законодателей Казахстана - «отозвать это вредоносное предложение и работать с правозащитными организациями и активистами ЛГБТИК+ над усилением мер защиты, а не их ослаблением, а также над защитой права на свободу выражения мнений».

Ожидается, что мажилис рассмотрит поправки в среду, 12 ноября.

Напомним, 29 октября прошло заседание рабочей группы мажилиса, где 15 депутатов предложили поправки в законопроект об архивном деле, предусматривающие запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане. «Власть» публиковала выдержки выступлений на заседании.

В частности, на заседании Усен Сулеймен, руководитель Национального фонда содействия процветанию, член ученой комиссии при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан, заявил, что фонд «провел независимое исследование», которое показало, что «цифровое пространство оказывает серьезное влияние на формирование взглядов подростков, включая восприятие тем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью». Также, по его словам, в ходе исследования было выявлено значительное количество публикаций по тематике ЛГБТ в социальных медиа. А «абсолютное большинство участников опроса», заявил Сулеймен, «высказали свое негативное отношение к ЛГБТ-сообществу».

Напомним, что в августе прошлого года министерство культуры и информации частично поддержало петицию против скрытой и открытой «ЛГБТ-пропаганды». Тогда глава Минкульта Аида Балаева сказала, что изученных научных материалов и мнений недостаточно, и нужно «продолжить масштабную работу в этом направлении». По итогам обсуждения петицию решили удовлетворить также частично, государственным органам было поручено провести исследования по этому вопросу, причем некоторым – в конкретные сроки. Однако в мажилисе при обсуждении поправок приводились данные исследования частного фонда, к которому никакие государственные органы отношения не имели.

В этом материале «Власть» рассказывает, как ни один госорган не исследовал «ЛГБТ-пропаганду» и к каким выводам в своих исследованиях пришли сами представители ЛГБТК+ сообщества.

5 ноября в Алматы на пресс-конференции активисты и правозащитники заявили, что запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане приведет к новой волне репрессий и усилит атмосферу страха и ненависти.