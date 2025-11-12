Законопроект по ужесточению наказания за нападение на медиков взял в работу мажилис

В среду мажилис взял в работу законопроект «О внесении изменения и дополнений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», которым предусмотрено введение уголовной ответственности за нападение на врачей.

«Мы подготовили этот важный законопроект в целях защиты врачей и медицинских работников. В нем предлагаются конкретные нормы, предусматривающие значительное ужесточение наказания за применение насилия в отношении представителей медицины», - сказал депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Он напомнил, что в последние годы участились случаи нападения на врачей: один врач был избит на рабочем месте, другой подвергся оскорблениям в доме, куда его вызвали для оказания скорой помощи.

«Недопустимо, чтобы подобные ситуации происходили. Глава государства неоднократно поднимал этот вопрос, этим летом президент также поддержал инициативу депутатов и поручил правительству принять конкретные меры. Комитет готов принять данный документ в работу и подготовить соответствующее заключение», - подчеркнул депутат.

Как отмечается в проекте закона, опубликованном на сайте мажилиса, Уголовный кодекс дополняется статьей 380-3 «Применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи».

Согласно этой статье, за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо за угрозу применения насилия в отношении медиков или водителей скорой помощи при исполнении ими своих служебных или профессиональных обязанностей, либо из мести за их выполнение предусматривается штраф в размере от 500 до 1000 МРП, исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. В случае применения такого насилия в отношении двух и более медиков группой лиц и по предварительному сговору, неоднократно, в условиях чрезвычайной ситуации, в ходе массовых беспорядков, в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции предусматривается ограничение свободы либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

За применение насилия, опасного для жизни и здоровья медиков или водителей скорой помощи, по указанным выше мотивам предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же нападение, опасное для жизни и здоровья, совершено на двух и более медиков группой лиц и по предварительному сговору, неоднократно, в условиях ЧС или в ходе массовых беспорядков, в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции , то предусмотрено лишения свободы на срок до 7 до 12 лет.

Напомним, в конце июля министр здравоохранения Акмарал Альназарва сообщала, что медицинских работников в Казахстане приравняют к сотрудникам правоохранительных органов и за нападение на них введут уголовную ответственность – до 15 лет лишения свободы. При этом до этого правительство трижды не поддержало такие поправки депутатов, но после того, как случаи нападения на врачей участились, президент дал поручение кабинету министров разработать соответствующие нормы.