Проект Цифрового кодекса в первом чтении одобрил мажилис

В среду мажилис в первом чтении рассмотрели проект Цифрового кодекса и сопутствующие ему поправки. Как заявила депутат Екатерина Смышляева, документ охватывает базовые права человека в цифровой среде: право на забвение, на доступ к информации, на защиту цифровой идентичности и конфиденциальность, а также вводит в оборот понятие цифровых прав.

«Кодекс закрепляет правовую объектность и субъектность цифровой среды. К объектам отнесены цифровые данные, платформы, ресурсы, системы и инфраструктура, включая центры обработки данных», - сказала Смышляева.

По ее словам, вводится новая категория – распределенный цифровой объект. Для таких систем предусматривается особый режим цифрового кондоминиума – совместного владения и управления распределенным цифровым имуществом на основе консенсуса или смарт-контракта.

Также документом предусмотрено формирования реестра цифровых объектов, который станет «многоуровневым национальным регистром доверенных цифровых объектов – с приоритетом отечественных решений и требованиями локализации для иностранных систем».

«Ключевой раздел Кодекса вводит в оборот понятие цифровых прав как вида нематериальных объектов, существующих в цифровой среде. Выделяются два их вида: оборотные цифровые права – цифровые финансовые активы и товарные цифровые активы, а также утилитарные цифровые права, предоставляющие доступ, использование и иные нематериальные возможности», - добавила депутат.

Смышляева объяснила, что эта норма создает основу для токенизации реального сектора и дальнейшего развития рынка цифровых активов. Кроме того, вводится правовой режим оборота цифровых данных.

«Цифровые данные в форме записей впервые признаются объектом права. Это значит, что данные приобретают экономическую ценность и могут участвовать в гражданском обороте», - объяснила Смышляева.

Вместе с тем Кодекс охватывает базовые права человека в цифровой среде: право на забвение, на доступ к информации, на защиту цифровой идентичности и конфиденциальность. Усиливается и правовой режим аутентификации и идентификации, включая многофакторную и биометрическую. При этом сохраняется электронная цифровая подпись как «единственная квалифицированная форма подписи». Также вводится категория цифрового подтверждения - «облегченной формы выражения воли, применимой для действий, не имеющих высокой юридической значимости».

В разделе о безопасности закрепляется понятие национальных цифровых объектов, которые не подлежат отчуждению и составляют основу цифрового суверенитета страны. Вводится трехуровневая система аудита цифровых систем. В частности, функциональный аудит, который проверяет соответствие целей и реальных функций систем, особенно искусственного интеллекта; аудит кибербезопасности, который оценивает устойчивость к угрозам, защиту данных и архитектурную надежность; регуляторный аудит, который проверяет соответствие внутренних политик требованиям кодекса и согласованность законодательства.

«Эта система делает цифровое государство прозрачным, контролируемым и подотчетным обществу», - подчеркнула Смышляева.

Также кодексом обозначаются базовые подходы по регулированию цифровых посредников, к которым относятся платформы труда, маркетплейсы, агрегаторы услуг и административные цифровые сервисы. Впервые вводится понятие цифровых доказательств, что «открывает возможность их использования в гражданских правоотношениях и судебных процессах».