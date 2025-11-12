Кассационный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве Аль-Бейне Зариповой

11 ноября кассационный суд по уголовным делам оставил без изменений приговор по делу об убийстве Аль-Бейне Зариповой. В сентябре прошлого года суд первой инстанции приговорил ее супруга Сабыржана Зарипова к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Айнур Омарова.

«Защитники Сабыржана Зарипова в очередной раз утверждали, что он убил Аль-Бейне в состоянии аффекта и деньги он не воровал. Но кассационный суд дал объективную оценку этим доводам, признав их необоснованными и вынес законное решение об отказе в удовлетворении жалобы», - написала Омарова в Instagram.

Аль-Бейне Зарипова была убита 31 января прошлого года в собственном доме. Убийству предшествовало многолетнее семейно-бытовое насилие. Аль-Бейне была вынуждена уехать в Астану и в день убийства прилетела в Алматы, чтобы повидаться с 12-летней дочерью, но так и не смогла увидеть ребенка, потому что была убита: Зарипов встретил ее в аэропорту, привез домой и сначала несколько часов допрашивал, проверял ее телефон, а после заманил в подвал их частного дома, где нанес ей шесть ножевых ранений. После убийства Зарипов взял мобильный телефон убитой супруги и через онлайн-банкинг перевел со счета компании, в которой Аль-Бейне работала бухгалтером, на счет своего ИП 4,7 млн тенге.

На судебных прениях государственный обвинитель просил назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы, а потерпевшая сторона просила 20 лет лишения свободы. При этом ранее судья отклонил ходатайство адвокатов потерпевшей стороны о переквалификации дела на «убийство с особой жестокостью». Наказание в этом случае – лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

25 сентября 2024 года суд признал Зарипова виновным и назначил ему окончательно 15 лет лишения свободы. Также с осужденного в пользу ТОО взыскан материальный ущерб 4,7 млн тенге и 20 млн тенге компенсации за моральный вред в пользу пяти потерпевших.

Смягчающими обстоятельствами в отношении подсудимого послужило его «чистосердечное раскаяние». При этом виновный ранее настаивал на том, что он совершил убийство в состоянии аффекта, но в ходе судебного процесса это не было доказано.