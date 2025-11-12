Минкультуры сможет оценивать привлечение частных инвестиций в сферу креативной индустрии

Министерство культуры и информации получит компетенцию по проведению мониторинга и оценки привлечения частных инвестиций в проекты в сфере креативных индустрий, а акиматы – по созданию условий для самореализации и развития талантов. Таким нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Законопроектом закрепляются компетенции уполномоченного органа (министерства культуры и информации – В.), включая координацию предоставления мер государственной поддержки субъектам креативных индустрий, мониторинг и оценку перспективных проектов, привлечение частных инвестиций, формирование единого реестра субъектов креативных индустрий, развитие инфраструктуры и реализацию механизмов финансирования через продюсерские центры и общественные организации», - сказал депутат мажилиса Ерлан Стамбеков.

Кроме того, документом уточняются полномочия местных исполнительных органов, областных, городских и районных акиматов по развитию региональных кластеров, инфраструктуры и программ поддержки креативных индустрий. При этом в заключении профильного комитета говорится, что акиматы наделяются компетенцией по созданию условий для самореализации и развития талантов, достойного, эффективного труда через развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий.

Кроме того, для свободы творчества и профессионального развития предусмотрены нормы по защите прав работников креативной индустрии.

В целом, по данным Стамбекова, сегодня в Казахстане в сфере креативной индустрии зарегистрировано более 46 тыс. субъектов, а работает в ней почти 143 тыс. человек. Доля креативной экономики в ВВП составляет около 1 %, при этом с 2017 года она выросла более чем в три раза. Добавленная стоимость креативного сектора страны превысила $2 млрд. Среди секторов лидируют IT и видеоигры – на них приходится почти 40%, за ними следуют мода, дизайн и архитектура – около четверти, а сектор развлечений и культуры составляет более 130 млрд тенге.

Стамбеков также отметил, что после введения налоговых льгот количество участников индустрии выросло на 17%, а занятость в отрасли увеличилась на столько же.