Мажилис согласился с поправками сената по запрету использования фонограммы на концертах

Мажилис согласился с поправками депутатов сената о запрете использовать фонограммы на концертах, где присутствует больше 200 человек. Такие нормы внесены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля».

«Сенатом концептуально поддержана инициатива депутатов мажилиса по ограничению использования вокальных фонограмм. Вместе с тем депутаты сената внесли редакционные уточнения в данную норму. Также депутатами сената в целях исполнения требования закона «О правовых актах» скорреспондированы сроки введения в действие норм, устанавливающих особый порядок государственного контроля за организациями для детей», - сказал депутат мажилиса Ринат Заитов.

Ранее сообщалось, что сенаторы внесли поправки, предусматривающие возможность использовать фонограммы только при создании телевизионного контента и в местах, не приспособленных для проведения концертов. Также закон дополнен нормами, предусматривающими необходимость информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений, а также во время проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий в случаях, установленных законодательством.

В целом документом предусматривается передача акиматам компетенции по сохранению и развитию библиотечных фондов, предоставлена возможность государственным библиотекам оказывать услуги по организации и проведению образовательных и культурных мероприятий с предоставлением помещений библиотеки.

Также введена процедура согласования с ономастической комиссией по присвоению и переименованию названий частных образовательных организаций в честь знаменитых личностей.

Вместе с тем предусмотрены единовременные выплаты победителям международных конкурсов научных проектов и подготовившим их педагогам, а обучающиеся на гранте, получающие госпособия, воспитывающие детей с инвалидностью или ухаживающие за лицами с инвалидностью первой группы будут освобождены от обязательной отработки. Также предоставляется отсрочка по отработке на период обучения лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре (ординатуре), магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования.

До этого в мажилисе сообщалось, что новый закон предоставляет возможность санитарно-эпидемиологическим службам проводить проверки школьных столовых и летних лагерей без предварительных уведомлений.