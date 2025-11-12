Единую платформу недропользования закрепят в Кодексе о недрах

В среду мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства». Документом предусмотрено закрепление в Кодексе о недрах единой платформы недропользования, и, как заявил исполняющий обязанности министра промышленности и строительства Иран Шархан, законопроект в целом повысит прозрачность доступа к недрам.

Шархан напомнил, что единая платформа недропользования была запущена в 2024 году. Она цифровизировала практически все бизнес-процессы в сфере разведки и добычи полезных ископаемых. Сейчас там доступно 22 госуслуги.

«Данную систему законопроектом предусматривается закрепить в кодексе», - сказал Шархан.

Он отметил, что сейчас механизм доступа к недрам для разведки твердых полезных ископаемых осуществляется по принципу «первой заявки» с использованием двухэтапного подбора блоков через программу управления государственным фондом недр. А законопроектом исключается такая двухэтапность и предусматривается доступность блоков и подача заявок напрямую через единую платформу. Также в ней закреплена интерактивная карта, в которой отображены доступные для разведки территории и территории, где выдача блоков под разведку не допускается.

Через единую платформу также будет осуществляться оборот блоков после прекращения прав на них от предыдущего недропользователя и проведения ликвидации. Если в течение 10 дней после открытия заявки совпадут, то между заявителями будет проводиться электронный аукцион. Это, как отмечает Шархан, сделает процесс более прозрачным.

«Применение аукциона также продлевается на территории с оставшимися на госучете свободными старыми промышленными запасами и расширяется на все случаи прекращения государством старых контрактов на разведку и добычу, а также прекращения лицензий, ранее выданных в рамках преобразования контракта в лицензию, в рамках приоритетных прав субъектам промышленно-инновационной деятельности и нацкомпаниям», - также сообщил он.

Кроме того, будет изменен и сам механизм проведения аукциона, чтобы исключить возможность злоупотребления со стороны его участников. Так, подписные бонусы победителям будут уплачиваться до выдачи лицензии на недра, а тому победителю, который откажется от уплаты, и его бенефициарам будет запрещено предоставлять недра в следующие пять лет и разрешать приобретать права на недра у третьих лиц.

«Это все сильно опрозрачит процесс привлечения новых инвесторов, сделав его более справедливым», - уверен и. о. министра.

Усиление прозрачности коснется также случаев сокрытия информации о недрах в отчетности и другой документации. Выдаваемые лицензии будут размещаться на единой платформе, а их условия и порядок выдачи будут соответствовать принципам прозрачности и конкуренции, не допуская привилегий под угрозой признания недействительности, пояснил Шархан. А скрытая добыча твердых полезных ископаемых под видом опытно-промышленной будет запрещена и грозит немедленным отзывом лицензии. Изъятие более 1000 куб. м горной массы или полупромышленных проб теперь будет строго регулироваться и требовать обоснованного разрешения.

В заключении профильного комитета говорится, что основной целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора; внедрение единого портала недропользования, являющегося единой информационной системой сферы недропользования; расширение оснований отказа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых лицу, признанного победителем аукциона, но уклонявшегося от уплаты подписных бонусов в течение пяти лет, а также лицу или организации контролировавших победителя аукциона.

Также законопроектом предлагается наделить подведомственную организацию уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых полномочиями по сбору, хранению, обработке и предоставлению доступа к геологической информации.