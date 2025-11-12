Фильмы будут проходить экспертизу на «пропаганду ЛГБТ», а книги будут маркировать – Минкультуры

После вступления в силу запрета «пропаганды ЛГБТ» в Казахстане все фильмы будут проходить экспертизу, а книги будут маркироваться как 18+, заявил вице-министр культуры Евгений Кочетов в кулуарах мажилиса, отвечая на вопросы журналистов.

«Когда поправки вступят в силу, такой контент будет маркироваться как 18+. В материалах, где будут присутствовать подобные сцены, доступ ограничат для аудитории старше 18 лет», - отметил Кочетов.

По его словам, аналогично будет и с книгами.

Он также отметил, что будет проводиться оценка и экспертиза контента, и если будет принято решение, что в материале содержатся «принципы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», то по решению суда такой контент будет блокироваться.

«Если в фильмах и сериалах присутствует призыв к положительной оценке ЛГБТ-сообщества, то будет проводиться экспертиза и приниматься решение по этому контенту. С правообладателями будет вестись работа. Крайне важен момент оценки: просто наличие той или иной сцены не означает, что контент будет блокироваться и что люди будут привлекаться к ответственности. Но в случае нарушения контент будет блокироваться на сайтах», - пояснил вице-министр.

Он также отметил, что как только поправка вступит в силу, появится еще один пункт, на который будут обращать внимание при выдаче прокатного удостоверения в кинотеатрах.

«На эти моменты сейчас не обращают внимания, потому что в перечне противоправного контента они не содержатся. Как только поправка вступит в силу, появится еще один пункт, на который будут обращать внимание при выдаче прокатного удостоверения в кинотеатрах Казахстана. Это станет основанием, чтобы по результатам экспертизы исключить данный контент», - сказал он.

А на вопрос журналистов о том, что будет с фильмами, которые уже получили прокатные удостоверения, Кочетов ответил, что уже были случаи, когда их отзывали после обращения внимания общественности на те или иные моменты, где пропагандировались семейно-бытовые конфликты.

«Если все соответствует требованиям, то проблем не будет», - сказал вице-министр.

На вопрос о штрафах для кинотеатров за показ фильмов 18+ детям вице-министр культуры пояснил, что наказание будет только для распространителей противоправного контента. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 20 МРП, за повторное в течение года - 40 МРП или ограничение свободы до 10 суток. На родителей детей за это штрафы не распространяются.

Напомним, что сегодня депутаты мажилиса приняли поправки в законодательство, предусматривающие запрет «пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации».