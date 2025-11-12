В Уральске проверяют гибель бездомных собак перед межрегиональным форумом сотрудничества Казахстана и России

В Уральске возле концертного зала «Атамекен», где проходит форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, были убиты бездомные собаки. В управлении ветеринарии Западно-Казахстанской области отрицают, что отстрел проводили государственные органы. В ведомстве сообщили, что проводят проверку и ищут тех, кто причастен к смерти животных.

«В связи с публикациями о случаях обнаружения трупов собак в районе концертного зала "Атамекен" города Уральск 12 ноября 2025 года сообщаем, что сотрудниками городских коммунальных служб проведены работы по уборке павших животных», - указано в сообщении ведомства.

Собак захоронили на специализированном полигоне.

В управлении добавили, что сейчас проверяют все обстоятельства произошедшего и ищут лиц, причастных к гибели животных.

«Фактов отстрела бездомных животных со стороны государственных органов не установлено. О ходе проверки и ее результатах будет сообщено дополнительно», - также сообщили в ведомстве.

Об том, что в ночь на 12 ноября животные были убиты, сообщили пользователи в социальных сетях. Сообщается, что животные были дружелюбны и не представляли опасности.

О том, как в Уральске неизвестные отстреливают уличных собак, в том числе – вакцинированных и стерилизованных волонтерами, «Власть» рассказывала в этом репортаже.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проходит в Уральске 11 и 12 ноября.