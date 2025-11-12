В бюджете Алматы пока нет денег на капитальный ремонт поликлиники департамента полиции

В 2025 году капитальный ремонт поликлиники департамента полиции Алматы не планируется в связи с отсутствием финансирования, ответили на запрос «Власти» в департаменте полиции города.

По информации полиции, проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания поликлиники была разработана еще в 2021 году в рамках реализации мероприятий по улучшению материально-технической базы медицинских подразделений органов внутренних дел. Она прошла согласование в установленном порядке и получил положительное заключение экспертизы. Однако денег на ремонт нет.

«Реализация проекта на сегодняшний день не начата в связи с отсутствием выделенного финансирования из местного бюджета города Алматы», - сообщили в департаменте полиции.

При этом, в соответствии с законом, проектная документация, по которой строительство не начато в течение трех лет после утверждения, подлежит корректировке и повторному утверждению.

«Таким образом, проведение работ по капитальному ремонту поликлиники в 2025 году не планируется. При выделении необходимых средств проект будет реализован в последующие периоды», - отмечается в сообщении ДП.

Отметим, что акимат Алматы на запрос «Власти» не ответил, перенаправив его в департамент полиции.