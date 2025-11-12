Проектно-сметная документация была разработана еще в 2021 году
В бюджете Алматы пока нет денег на капитальный ремонт поликлиники департамента полиции
ФОТО ЯНДЕКС

В 2025 году капитальный ремонт поликлиники департамента полиции Алматы не планируется в связи с отсутствием финансирования, ответили на запрос «Власти» в департаменте полиции города.

По информации полиции, проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания поликлиники была разработана еще в 2021 году в рамках реализации мероприятий по улучшению материально-технической базы медицинских подразделений органов внутренних дел. Она прошла согласование в установленном порядке и получил положительное заключение экспертизы. Однако денег на ремонт нет.

«Реализация проекта на сегодняшний день не начата в связи с отсутствием выделенного финансирования из местного бюджета города Алматы», - сообщили в департаменте полиции.

При этом, в соответствии с законом, проектная документация, по которой строительство не начато в течение трех лет после утверждения, подлежит корректировке и повторному утверждению.

«Таким образом, проведение работ по капитальному ремонту поликлиники в 2025 году не планируется. При выделении необходимых средств проект будет реализован в последующие периоды», - отмечается в сообщении ДП.

Отметим, что акимат Алматы на запрос «Власти» не ответил, перенаправив его в департамент полиции.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Beeline запустит в Казахстане спутниковую связь Starlink
Новости
Автолизинг для казахстанцев заработает с 1 декабря
Новости
Фонд имени Батырхана Шукенова выиграл апелляцию по делу о книге «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана»
Новости
Запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане приведет к новой волне репрессий, считают активисты ЛГБТИК+
Новости
В городе Алатау запустят воздушное такси
Новости
Решение о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям принято исключительно в интересах страны - МИД