Токаев и Путин обсудили детально газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана

В ходе переговоров в Москве Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили развитие промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, высоких технологий, цифровизации, гуманитарного взаимодействия, а также реализации новых инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Акорды.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, в ходе переговоров была особо отмечена «плодотворная работа с компанией «Росатом», в том числе по проекту строительства первой АЭС в нашей стране». Также лидеры стран договорились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии.

«Детально обсуждены перспективы газового сотрудничества, в частности газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзит в третьи страны», - также сообщила пресс-служба президента.

В транзитно-транспортной сфере Токаев и Путин договорились последовательно расширять возможности транспортных коридоров Север – Юг, ТМТМ, железнодорожной линии Аягоз – Бахты, Достык – Мойынты и ряда других проектов; подчеркнули важность улучшения трансграничной логистической инфраструктуры, совершенствования работы пунктов пропуска на границе; выразили намерение продолжить взаимодействие для продвижения перспективной инициативы «Трансалтайский диалог».

«Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды», - пояснила Акорда.

Также сообщается, что ряд подписанных в рамках визита документов позволит странам значительно продвинуться в вопросах освоения космоса, атомной энергетики, развития особых экономических зон и креативных индустрий.

В сфере гуманитарного сотрудничества прорабатывается вопрос открытия в Казахстане представительства российского медицинского вуза.

Токаев сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и глобальной повестке: «Казахстан и Россия активно и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках. Подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности и других многосторонних структур», - заявил он.

По итогам переговоров были подписаны 14 документов, в том числе Декларация о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также комплексная программа экономического сотрудничества между правительствами стран на 2026-2030 годы; межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны; межправительственное соглашение о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности; межправительственное соглашение о создании совместной межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний космического ракетного комплекса «Союз-5» и космического ракетного комплекса «Байтерек»; соглашение об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Актау; межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; меморандум между министерством промышленности и строительства Казахстана и министерством экономического развития России о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых экономических зон; меморандум между министерствами просвещения по созданию казахстанско-российских общеобразовательных организаций в Казахстане и российско-казахстанских общеобразовательных организаций в России; совместный план мероприятий между министерством экологии и природных ресурсов Казахстана и министерством природных ресурсов и экологии России по подготовке к ввозу в РК амурских тигров из РФ и первичной адаптации завезенных животных; меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору о сотрудничестве в области урегулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях; план мероприятий между министерствами транспорта по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе; соглашение между КТЖ и РЖД о развитии межгосударственных стыковых пунктов; меморандум о сотрудничестве между АО «Казпочта» и АО «Почта России».