Казахстан заинтересован в процветании России, заявил Токаев

Во время переговоров в Кремле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сотрудничество двух стран по всем линиям в новой исторической и геополитической реальности крайне важно. Позднее в заявлении для СМИ он сказал, что Казахстан заинтересован в процветании России.

«Мы должны создать условия именно молодежи наших государств, передать им эстафету дружбы, сотрудничества, чтобы они хорошо знали друг друга. Наша задача стоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности», - заявил он во время переговоров в Путиным.

Токаев добавил, что молодежь должна понимать, «что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно».

В заявлении для СМИ по итогам переговоров, комментируя подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, Токаев подчеркнул, что этот документ имеет историческое значение, отражает «незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества» между Казахстаном и Россией.

Он поблагодарил Путина за личный вклад в укрепление двусторонних отношений и заявил, что в Казахстане его знают и уважают «как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире».

«Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации», - также сказал Токаев.