Инициатива REQUEST сообщила о попытках сорвать обсуждение поправки, касающейся «пропаганды ЛГБТ»

Правозащитная ЛГБТКИА+ инициатива «REQUEST» сообщила , что за ночь до начала их мероприятия в Астане отель отменил аренду зала, в котором планировалось обсуждение поправки о «запрете пропаганды ЛГБТ» , принятой 12 ноября мажилисом.

Отель объяснил это прорывом трубы и затопленными залами, однако организаторы, приехав на место, не обнаружили следов повреждений или воды.

«Пол сухой, оборудование стоит, свет работает(…) Все оборудование, подготовленное к слушаниям, находилось на своих местах, что свидетельствует о том, что даже если протечка действительно была, она оперативно устранена и не мешала проведению мероприятия», - написала инициатива в Instagram.

Обсуждение должно было пройти 13 ноября, гостиница отменила его 12 ноября в 21:00. REQUEST полагает, что произошедшее связано с тем, что вчера, после приглашений представителей госорганов, им пришлось раскрыть место проведения обсуждения.

«Мы видим в этом давление на площадку и попытку помешать обсуждению поправок о «пропаганде ЛГБТ», - считает инициатива.

В целях безопасности и стабильности инициатива решила провести обсуждение в онлайн формате.