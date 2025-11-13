За ночь до начала мероприятия, отель отменил его из-за прорыва трубы
Инициатива REQUEST сообщила о попытках сорвать обсуждение поправки, касающейся «пропаганды ЛГБТ»
Иллюстративное фото Алмас Қайсара

Правозащитная ЛГБТКИА+ инициатива «REQUEST» сообщила, что за ночь до начала их мероприятия в Астане отель отменил аренду зала, в котором планировалось обсуждение поправки о «запрете пропаганды ЛГБТ», принятой 12 ноября мажилисом.

Отель объяснил это прорывом трубы и затопленными залами, однако организаторы, приехав на место, не обнаружили следов повреждений или воды.

«Пол сухой, оборудование стоит, свет работает(…) Все оборудование, подготовленное к слушаниям, находилось на своих местах, что свидетельствует о том, что даже если протечка действительно была, она оперативно устранена и не мешала проведению мероприятия», - написала инициатива в Instagram.

Обсуждение должно было пройти 13 ноября, гостиница отменила его 12 ноября в 21:00. REQUEST полагает, что произошедшее связано с тем, что вчера, после приглашений представителей госорганов, им пришлось раскрыть место проведения обсуждения.

«Мы видим в этом давление на площадку и попытку помешать обсуждению поправок о «пропаганде ЛГБТ», - считает инициатива.

В целях безопасности и стабильности инициатива решила провести обсуждение в онлайн формате.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

